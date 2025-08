Cantor de pagode é morto a tiros na Baixada Fluminense

Rio - Um homem, identificado como Tiago Oliveira da Silva, de 38 anos, foi morto a tiros, neste sábado (2), em Mesquita, na Baixada Fluminense.



Tiago teria sido vítima de um atentado enquanto trabalhava em uma obra no bairro Jacutinga. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga a morte. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.



Tiago era cantor em um grupo de pagode chamado Compromisso Certo. Em uma publicação nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte.



"Tiago era muito querido por todos, talentoso, alegre e dono de uma voz marcante que encantava em cada apresentação. Sua partida repentina deixa um vazio imenso na música e no coração de amigos, familiares e fãs", relatou um em trecho de publicação.



"Tristeza resume a todos que cresceram com esse irmão. [Era] família, respeitoso demais. Deus e os guias de luz conforte toda a família e o receba com toda luz, triste demais com sua partida irmão, gratidão por nossa troca de respeito e admiração aos nossos trabalhos", comentou um amigo.



"Misericórdia ! Que Deus conforte aos familiares e amigos. Vá em paz, Tiago", comentou outra.



"Difícil perder alguém que participou da minha infância", expôs mais um.