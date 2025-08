Policiais do Segurança Presente prendem homem em flagrante por tentativa de homicídio

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam um homem em flagrante, neste sábado (2), por tentativa de homicídio após atirar duas vezes contra dois homens no Mercado Municipal de Campos, no Norte Fluminense. As vítimas foram atingidas nas nádegas e na perna.



A equipe, durante patrulhamento, ouviu o som dos disparos e se dirigiu ao local. Os agentes encontraram os dois feridos e iniciaram uma perseguição ao criminoso, que tentava fugir pela Avenida José Alves de Azevedo, em direção à Ponte Leonel Brizola.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com cinco munições. Segundo testemunhas, o crime foi motivado por um desentendimento entre os envolvidos, que terminou em agressões físicas e nos disparos.



O homem preso já possuía 6 passagens pela polícia, incluindo ameaça, posse irregular de arma de fogo, além de duas ocorrências por lesão corporal.



As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado, onde receberam atendimento e foram liberadas.



O caso está sendo investigado pela 134ª DP (Campos).