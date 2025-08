Song Young-kyu, ator de série da Netflix, é encontrado morto aos 55 anos

O ator sul-coreano Song Young-kyu, conhecido por papéis marcantes no cinema e na televisão, foi encontrado morto aos 55 anos. Segundo informações divulgadas pela revista Variety e pela agência sul-coreana Yonhap News, ele foi localizado sem vida na manhã desta segunda-feira, 4, dentro de um carro estacionado na cidade de Yongin, ao sul de Seul.

De acordo com as publicações, um conhecido do ator foi quem o encontrou. As autoridades sul-coreanas não suspeitam de crime, e nenhum bilhete foi localizado no local. Song Young-kyu havia sido alvo recente de controvérsia após se envolver em um caso de direção sob efeito de álcool, também em Yongin, em junho.

Com uma carreira iniciada em 1994, Song Young-kyu se consolidou como um nome frequente na dramaturgia sul-coreana. No cinema, consolidou sua presença especialmente com o sucesso de bilheteria Trabalho Extremo (2019). Ele também integrou o elenco de longas como Pandora (2016), VIP (2017), Baseball Girl (2019) e Assassinato Aéreo (2022).

O ator deixa um projeto inacabado: a série Jogada da Vitória, atualmente em exibição no Brasil pela Netflix, com episódios semanais previstos até 30 de agosto. Ele também teve destaque recente em produções internacionais, como Narco-Saints (2022) e Big Bet, da Disney+.