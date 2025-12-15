BB passa a oferecer crédito orientado a famílias inscritas no CadÚnico

As famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem pegar microcrédito produtivo orientado, voltado para o empreendedorismo, no Banco do Brasil. A instituição financeira aderiu ao Programa Acredita no Primeiro Passo.

O acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) foi assinado na quarta-feira (10), em Brasília. O Banco do Brasil pretende expandir a oferta do microcrédito orientado para todo o território nacional, com foco especial nas regiões Sul e Sudeste, onde o programa ainda tinha menor presença.

Em novembro, antes da adesão formal do BB ao programa, cerca de 1 mil pessoas do Distrito Federal receberam microcrédito produtivo orientado da instituição em caráter experimental.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Programa Acredita no Primeiro Passo movimentou cerca de R$ 13 bilhões. Um dos eixos do programa, lançado no ano passado, o Acredita no Primeiro Passo foi instituído pela Lei 14.995, de outubro de 2024.

Resultados

No eixo de promoção do empreendedorismo, o Programa Acredita no Primeiro Passo já contabiliza mais de 190 mil operações de crédito orientado em 1 ano, somando R$ 1,7 bilhão repassados a famílias inscritas no CadÚnico. Desse total, 68% dos recursos foram destinados a mulheres, público prioritário da política. O índice de inadimplência é de apenas 0,36%.

Para garantir a segurança das operações, o MDS estruturou o Fundo de Garantia de Operações (FGO). Segundo a pasta, o fundo permite alavancar até R$ 12 bilhões em crédito a cada R$ 1 bilhão em garantias. Também foi criado o SIG Acredita, sistema nacional que monitora em tempo real todas as operações.

Além do microcrédito, o programa oferece cursos profissionalizantes e apoio à inserção no mercado de trabalho. Mais de 2 milhões de pessoas já foram qualificadas, e beneficiários do CadÚnico vêm alcançando saldo histórico de empregos formais.

Atualmente, participam do programa instituições financeiras como Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que ampliam gradualmente a oferta. Grandes empresas, como Coca-Cola, McDonald’s e Carrefour, também aderiram, abrindo vagas de emprego e apoiando pequenos negócios.

Programa

Quem pode participar: pessoas entre 16 e 65 anos com dados atualizados no Cadastro Único

Público prioritário: mulheres, jovens, pessoas com deficiência, comunidades negras e populações tradicionais (quilombolas, ribeirinhos, entre outros)

O que o programa oferece:

microcrédito com juros baixos e orientação especializada

cursos profissionalizantes

apoio para inserção no mercado de trabalho ou abertura de pequenos negócios

Onde buscar atendimento:

Salas do Empreendedor do Sebrae;

Bancos públicos como Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banco do Brasil;

Cooperativas de crédito e agências de fomento parceiras.

Objetivo: promover geração de renda, empreendedorismo e inclusão produtiva para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.