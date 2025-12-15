São Paulo Escola de Dança abre curso de especialização para formar companhia jovem estadual

A São Paulo Escola de Dança passará a oferecer um curso de especialização para jovens entre 16 e 25 anos, com inscrições a partir desta segunda-feira, 15, via edital no site da instituição. Com duração de três anos, o programa dará origem à São Paulo Companhia Jovem de Dança, uma companhia estadual formada por 20 jovens bailarinos.

A proposta do curso é ser um espaço de formação e desenvolvimento artístico, articulando prática, aprofundamento técnico e reflexão sobre a cena. As certificações serão intermediárias (um, dois e três anos) e a carga horária total é de 1.200 horas por ano.

"Vivendo o cotidiano de uma companhia - com aulas, ensaios, criação, montagens e apresentações - os jovens aprimoram a técnica e ganham experiência de trabalho. Dançar clássico e contemporâneo em diferentes contextos e para públicos variados fortalece a presença cênica e amplia a inserção profissional. Essa vivência contínua permite que cheguem ao mercado mais preparados, conscientes e confiantes", afirma ao Estadão a diretora artística e educacional da São Paulo Escola de Dança, Inês Bogéa.

Ela conta que a criação da Companhia Jovem vem na esteira do Grupo Especial em Dança, iniciado pela Escola em 2023. A convivência com jovens artistas evidenciou como um período mais estruturado de prática, criação e experiência de palco amplia a formação do bailarino.

"A Companhia Jovem dá continuidade a esse processo e amplia oportunidades para quem deseja seguir a dança profissionalmente no País", diz Inês. "Ao longo dos últimos anos, vimos muitos jovens talentos se formarem, crescerem artisticamente e, em alguns casos, buscarem espaço fora do Brasil para seguir dançando", explica a diretora.

Visando a inclusão e permanência, os participantes do curso receberão bolsa de estudos de R$ 1.800 mensais. "Isso garante que os jovens possam se dedicar ao curso, mantendo a rotina intensa de estudos, ensaios e apresentações", diz Inês.

Há a preocupação de conduzir um processo seletivo diverso, que deve levar em conta "a diversidade social, racial, cultural e de trajetórias, uma característica de São Paulo e riqueza que queremos ver em cena", afirma a diretora. "A companhia deve espelhar o território em que está inserida; a diversidade amplia olhares e faz com que a dança dialogue de forma mais verdadeira com a sociedade".

A São Paulo Escola de Dança é vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, sob a gestão da Associação Pró-Dança. Para cobrir a formação dos jovens bailarinos e toda a extensa estrutura necessária para seu funcionamento, o orçamento anual da Companhia Jovem é de aproximadamente R$ 3,5 milhões.

"É um investimento que garante a qualidade pedagógica, técnica e artística do projeto, compatível com a proposta de uma companhia jovem pública voltada à formação e à difusão da dança", ressalta Inês.

A Cia. Jovem produzirá dois espetáculos inéditos ao longo do ano, com apresentações na capital e no interior, além de participações em produções da São Paulo Companhia de Dança.

"Hoje, há várias companhias jovens mantidas com verba pública em diferentes cidades paulistas, como Bauru, Santos, Piracicaba e Jundiaí, cada uma com seu modelo e identidade. A São Paulo Companhia Jovem de Dança vem dialogar com essa rede, ampliando a circulação de obras, os espaços de atuação dos artistas e o acesso do público à dança", conclui Inês.

O curso terá início em fevereiro de 2026, com coordenação de Andreia Yonashiro, bailarina, coreógrafa, educadora e pesquisadora. Podem participar do processo seletivo candidatos entre 16 e 25 anos, com DRT (Registro Profissional) e nível intermediário ou avançado em dança. São oferecidas 20 vagas e 10 suplentes, com etapas de análise de currículo, audição virtual e audição presencial.

Curso de Especialização em Dança: Intérprete-Criador Clássico e Contemporâneo

- Inscrições: de 15 de dezembro de 2025 a 13 de janeiro de 2026, no site da SPED.

- 1ª fase - Pré-seleção e análise das propostas: resultados em 15 de janeiro;

- 2ª fase - Audição Virtual Prática: 17 de janeiro;

- Divulgação dos pré-selecionados para a 3ª fase: 19 de janeiro;

- 3ª fase - Audição presencial: 24 de janeiro;

- Resultado 3ª fase: 27 de janeiro;

- Matrículas online: 30 e 31 de janeiro

- Aulas: de segunda a sexta-feira, das 15h30 às 21h30, na sede da São Paulo Escola de Dança, a partir de 2 de fevereiro de 2026.