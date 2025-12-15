Zezé di Camargo pede ao SBT que cancele seu especial de natal após ida de lula à emissora

Zezé Di Camargo usou o seu perfil no Instagram na madrugada desta segunda-feira, 15, para pedir publicamente ao SBT o cancelamento de seu especial de Natal, marcado para ir ao ar no próximo dia 17. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor demonstrou incômodo com a atual postura do canal, especialmente após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, na última sexta-feira, 12.

O especial de Natal com Zezé já está gravado e contou com participações de outros artistas. Ainda assim, o sertanejo afirmou preferir que a emissora reconsidere a exibição. "Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso", disse.

Zezé declarou que o posicionamento recente do SBT não reflete suas convicções pessoais. Segundo ele, a emissora passou a adotar uma linha da qual discorda. "Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", afirmou.

Sem mencionar nomes diretamente, Zezé fez críticas às filhas de Silvio Santos, fundador da emissora, ao afirmar que decisões recentes estariam em desacordo com os valores defendidos pelo empresário. "Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe", declarou.

O sertanejo também disse temer decepcionar parte de seu público caso o especial vá ao ar. "A maneira como vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro, e eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente", afirmou.

Ele reforçou o argumento ao dizer que, diante da mudança de posicionamento, o projeto deixou de fazer sentido. "A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, do que grande parte do Brasil pensa e do que eu penso, pra mim não faz sentido colocar esse especial no ar", disse.

Apesar das críticas, Zezé afirmou manter carinho pela emissora. Ao encerrar o vídeo, porém, declarou: "Acho que vocês [SBT] estão se prostituindo. Então, não faço parte disso".