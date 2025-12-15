Sanofi não atinge objetivo em teste de medicamento para esclerose múltipla

A francesa Sanofi informou que os resultados do estudo de Fase 3 PERSEUS mostraram que o tolebrutinib, medicamento experimental da farmacêutica, não atingiu seu objetivo primário de retardar o tempo até a progressão da incapacidade confirmada composta em 6 meses em participantes com esclerose múltipla primária progressiva (EMPP), em comunicado emitido nesta segunda-feira, 15.

Com base nesses resultados, a Sanofi afirma que não buscará o registro regulatório para EMPP.

"Estamos desapontados com os resultados de hoje; no entanto, acreditamos que eles aprimorarão nossa compreensão da biologia subjacente da esclerose múltipla", disse o vice-presidente executivo e chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Sanofi, Houman Ashrafian. "Nosso compromisso com a comunidade de esclerose múltipla permanece inalterado, assim como nossos esforços para buscar novos avanços que atendam às necessidades ainda não atendidas", acrescentou.

Com os resultados frustrados, as ações da Sanofi mais de caíam mais de 2% na Bolsa de Paris por volta das 10h (horário de Brasília).