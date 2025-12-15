Nos EUA, cineasta Rob Reiner é encontrado morto em casa ao lado da esposa

O cineasta Rob Reiner morreu no domingo, 14. Ele tinha 78 anos. Sua morte, juntamente com a de sua esposa, Michelle Singer, foi anunciada pela prefeita de Los Angeles (EUA), Karen Bass. O Departamento de Polícia de Los Angeles informou que estava investigando "um aparente homicídio" na casa do cineasta.

Encontrado morto em sua casa, Rob Reiner teria sido assassinado por um de seus filhos. Em contato com a revista People, pessoas próximas à família do cineasta, que morreu ao lado da esposa, afirmaram que Nick Reiner, 32, filho do casal, teria cometido o crime.

Até o momento da publicação desta matéria, a polícia de Los Angeles, onde Reiner morava com Singer, e que investiga o caso, não confirmava o envolvimento de Nick com o crime. A única confirmação dada pelas autoridades é que ele está prestando depoimento. Nenhuma prisão foi feita até agora.

Rob Reiner inicialmente ganhou fama interpretando Meathead, o genro de Archie Bunker, na sitcom All in the Family nos anos 1970. Depois disso, tornou-se um diretor de cinema notavelmente versátil.

Ao longo de sua carreira como diretor e produtor, Reiner continuou a trabalhar como ator na televisão e em filmes de outros, tornando-se uma figura rara em Hollywood, conhecida por seu trabalho tanto por trás quanto na frente das câmeras. Ele também teve uma vida política ativa, emprestando sua celebridade a várias causas liberais, incluindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Como foi o crime?

Reiner, 78, e Singer, 68, foram encontrados mortos em sua mansão em Los Angeles pelo Corpo de Bombeiros, na tarde do último domingo, 14. Chamados para prestar atendimento médico e primeiros socorros, os bombeiros constataram a morte de duas vítimas ao chegar ao local.

Inicialmente, a identidade das vítimas foi mantida em sigilo, confirmada por pessoas próximas aos Reiner a publicações dos Estados Unidos. De acordo com as fontes, a filha caçula do casal, Romy, 28, encontrou o corpo dos pais.

Até o momento, a polícia de Los Angeles afirmou não ter prendido ninguém e, embora questione Reiner, não tem ninguém sob custódia.

Quem é Nick Reiner?

Filho do meio de Reiner e Singer, Nick teve vários problemas causados pelo vício em substâncias. O homem de 32 anos passou pela reabilitação 17 vezes ao longo do ano e chegou a passar um tempo como sem-teto.

A primeira internação de Nick aconteceu quando ele tinha apenas 15 anos. Depois de mais de uma dúzia de passagens pela reabilitação, ele coescreveu o roteiro de Being Charlie, filme semiautobiográfico sobre um jovem rico e o desgaste mental e emocional que sofreu ao longo da vida por ter pais famosos.

Quarto filho de Reiner, Nick é o segundo filho biológico do casamento do cineasta com Singer. O casal ainda criou Jake, 34, e Romy, 28. Filha da primeira esposa de Reiner, Tracy, 61, foi adotada pelo diretor. (Com agências internacionais).