Paul McCartney, Kathy Bates, Stephen King e mais famosos lamentam morte de Rob Reiner

O ator e cineasta Rob Reiner, 78 anos, e sua esposa, Michele Singer, 68, foram encontrados mortos na mansão em que viviam em Los Angeles no domingo, 14. O filho do casal, Nick Reiner, foi preso pela polícia americana sob suspeita de envolvimento.

Nesta segunda-feira, 15, astros de Hollywood e outras figuras públicas lamentaram a morte do cineasta. Além de dirigir filmes aclamados como Isto É Spinal Tap, Harry e Sally - Feitos Um para o Outro e A Princesa Prometida, Reiner também era conhecido pelo ativismo político. Era democrata devoto e defensor declarado de candidatos e causas. Confira algumas das homenagens a seguir.

Paul McCartney

"Que tragédia a morte de Rob Reiner e sua esposa, Michele. É chocante em muitos aspectos, mas especialmente para mim, porque trabalhei com ele durante o último ano. Ele me dirigiu em Spinal Tap 2. Era um homem tão otimista e amável. A vida pode ser tão injusta, e essa tragédia prova isso. Seu pai, Carl Reiner, foi um grande humorista antes dele, e Rob seguiu os passos do pai, fazendo um trabalho incrível em muitos filmes excelentes. Sempre terei boas lembranças de Rob, e a ideia de que ele e sua esposa não estarão mais entre nós é de partir o coração. Obrigado por todo o humor, Rob. Descanse em paz. Com carinho, Paul."

Ben Stiller

"Que perda enorme. Rob Reiner era um dos meus diretores favoritos. Ele fez alguns dos filmes mais formativos para a minha geração. Ele saiu da sombra do grande Carl Reiner e de sua carreira como ator de TV para se tornar um grande diretor, com uma filmografia incrível. Spinal Tap é uma das melhores comédias de todos os tempos - e a lista continua. Ele era uma pessoa gentil e atenciosa, e muito, muito engraçada. Eu não o conhecia bem, mas sempre fui fã e sinto muita tristeza por aqueles que o conheciam e por sua família."

Stephen King

"Estou horrorizado e triste com a morte de Rob Reiner e Michele. Um amigo maravilhoso, aliado político e cineasta brilhante (inclusive duas [adaptações] dos meus [livros]). Descanse em paz, Rob. Você sempre esteve ao meu lado."

Barack Obama

"Michelle e eu estamos desolados com o falecimento trágico de Rob Reiner e sua querida esposa, Michele. As conquistas de Rob no cinema e na televisão nos deram algumas das histórias mais queridas nas telas. Mas, por trás de todas as histórias que ele produziu, havia uma profunda crença na bondade das pessoas - e um compromisso ao longo da vida de colocar essa crença em prática. Juntos, ele e sua esposa viveram vidas definidas pelo propósito. Eles serão lembrados pelos valores que defenderam e pelas incontáveis pessoas que inspiraram. Enviamos nossas mais profundas condolências a todos que os amavam."

Kathy Bates

"Estou horrorizada com essa notícia terrível. Absolutamente devastada. Eu amava o Rob. Ele era brilhante e gentil, um homem que fazia filmes de todos os gêneros para se desafiar como artista. Ele também lutou corajosamente por suas crenças políticas. Ele mudou o rumo da minha vida. Michele era uma fotógrafa talentosa. Ela tirou as minhas lindas fotos para a campanha de Louca Obsessão. Meu coração está partido por ambos. Meus pensamentos estão com a família deles", afirmou a atriz em nota enviada ao portal Deadline.

Rita Wilson

"Rob e Michele Reiner são duas pessoas que realmente fizeram do mundo um lugar melhor. Isso é a pura verdade. Somos amigos desde que nossos filhos eram pequenos e frequentavam a mesma pré-escola. É impossível conciliar a tragédia de suas mortes com a beleza que ofereceram ao mundo (...) Nossos corações estão com suas famílias, com a mais profunda tristeza e amor. Rob e Michelle, que suas memórias sejam eternas."

Ron Howard

"Nossas carreiras e vidas se cruzaram muitas vezes ao longo das décadas, desde quando Rob escreveu o roteiro do episódio piloto de Happy Days e, posteriormente, quando ambos passamos de atores para diretores e produtores. Ele provou ser um cineasta excepcional, um colega prestativo e, acima de tudo, um cidadão dedicado. Rob fará muita falta. Meus sentimentos à sua família e aos seus muitos amigos próximos."

Joe Russo

"Não consigo aceitar a verdade de que um dos maiores cineastas de todos os tempos se foi. Perdemos um dos poucos homens bons. Descanse em paz, Rob Reiner."

Elijah Wood

"Fiquei horrorizado ao saber do falecimento de Rob Reiner e de sua querida esposa Michelle. Meus sinceros sentimentos aos filhos e familiares."

Maria Shriver

"Eu amava Michele e Rob Reiner. Eles estavam entre meus amigos mais próximos. Criamos nossos filhos juntos. Rimos juntos, choramos juntos, brincamos juntos, sonhamos juntos. Jantamos juntos na semana passada e eles estavam no melhor momento de suas vidas: amando um ao outro, amando seus amigos, sua família, seu país. Eles nunca desistiram do nosso país. Queriam torná-lo melhor. Sempre, sempre quiseram tornar o nosso mundo melhor e estavam dispostos a lutar para torná-lo o país que amavam. (...) A vida não será a mesma sem vocês aqui, com certeza."

Paul Feig

"Rob era meu verdadeiro herói. Um verdadeiro titã visionário, e uma pessoa adorável. A gente nunca sabe se é apropriado postar algo assim em meio a uma tragédia como essa. Mas eu só quero que o mundo saiba o que muitos de nós sabemos na indústria: Rob era o melhor."

Eric Idle

"Rob Reiner era um homem adorável. Conversei com ele ontem à noite por mais de uma hora. Sempre gostei da sua companhia. Conheci Rob na casa do pai dele em 1975. Ele estava me contando sobre as filmagens em Stonehenge e seus planos para o futuro. Isso é terrível. Sentirei muita falta dele. Um homem inteligente, talentoso e muito atencioso. Que tragédia."

Mira Sorvino

"Estou em absoluto choque. Rob Reiner era uma lenda, um homem gentil e brilhante, um ator maravilhoso para contracenar em Hollywood, um diretor icônico. Sua esposa, Michele, era uma pessoa adorável e generosa - gostaria de tê-la conhecido melhor. O mundo perdeu dois seres humanos extraordinários. Ele era tão engraçado e inteligente - nos divertimos muito filmando cenas que poderiam ter sido constrangedoras, mas seu humor e carinho fizeram tudo aquilo desaparecer. Conversar com ele dentro e fora do set era uma alegria. Isso não parece possível. Meus mais profundos sentimentos, condolências e orações à família."