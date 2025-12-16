Oscar: O Agente Secreto é pré-indicado em duas categorias; veja lista

O Agente Secreto está entre os pré-indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional e de Melhor Escalação de Elenco, em lista divulgada nesta terça-feira, 16, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O filme brasileiro é um dos 15 semifinalistas na categoria de filme internacional, concorrendo com produções como Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental.

Outras duas produções brasileiras também estão entre os semifinalistas: Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, na categoria de Melhor Documentário, e Amarela, de André Hayato Saito, em Melhor Curta-Metragem Live-Action.

A lista completa de indicados ao Oscar 2026, com apenas cinco competidores na categoria de Filme Internacional, será revelada em 22 de janeiro.

O longa de Kleber Mendonça Filho traça trajetória semelhante à Ainda Estou Aqui, candidato brasileiro do ano passado que faturou a estatueta na categoria. Antes da vitória do filme de Walter Salles, o Brasil não avançava de fase na premiação desde 2008, quando O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburguer, chegou à etapa - mas não avançou para a lista final.

Veículos especializados já consideram a indicação de O Agente Secreto na categoria como certa. O filme também é cotado para concorrer a Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Filme.

Exibido pela primeira vez em maio no Festival de Cannes, na França, o longa de Mendonça Filho conquistou os holofotes ao vencer os prêmios de melhor ator e melhor direção.

A produção vem recebendo importante reconhecimento no circuito internacional desde então. Na semana passada, angariou três indicações ao Globo de Ouro: Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama, com Moura.

O Agente Secreto também conquistou duas indicações ao Critics' Choice Awards, prêmio da associação de críticos americanos e canadenses; e uma indicação, na categoria de melhor filme internacional, ao Spirit Awards, prêmio do cinema independente. Perdeu, porém, no Gotham Awards, também voltado às produções independentes.

O longa já acumula alguns prêmios lá fora. No início do mês, faturou a estatueta de melhor filme em língua não inglesa do Los Angeles Critics Association Awards (Lafca) e a de melhor filme internacional pela associação de críticos de Nova York, o New York Film Critics Circle, que também entregou a Wagner Moura o prêmio de melhor ator.

Também foi destaque em veículos de peso como The New York Times e The Hollywood Reporter - este considerou O Agente Secreto como o melhor filme de 2025. A atuação de Moura na trama tem sido elogiada como uma das melhores da temporada.

Mais pré-indicados

Ao todo, o Oscar 2026 revelou a "shortlist", ou seja, os pré-indicados de doze categorias: Filme Internacional, Documentário, Documentário em Curta-Metragem, Animação em Curta-Metragem, Curta-Metragem Live-Action, Cabelo e Maquiagem, Trilha Sonora, Canção Original, Som, Efeitos Visuais, Fotografia e Escalação de Elenco (categoria estreante em 2026).

Veja a lista completa das pré-indicações abaixo. A cerimônia do Oscar ocorre em 15 de março, em Los Angeles:

Melhor Filme Internacional (pré-indicados)

Belén (Argentina)

O Agente Secreto (Brasil)

Foi Apenas um Acidente (França)

Sound of Falling (Alemanha)

Homebound (India)

The President's Cake (Iraque)

Kokuho (Japão)

All That's Left of You (Jordânia)

Valor Sentimental (Noruega)

Palestine 36 (Palestina)

No Other Choice (Coreia do Sul)

Sirat (Espanha)

Late Shift (Suíça)

A Garota Canhota (Taiwan)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Documentário (pré-indicados)

The Alabama Solution

Apocalipse nos Trópicos

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 - Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni

Melhor Documentário em Curta-Metragem (pré-indicados)

"All the Empty Rooms"

"All the Walls Came Down"

"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Bad Hostage"

"Cashing Out"

"Chasing Time"

"Children No More: "Were and Are Gone""

"Classroom 4"

"The Devil Is Busy"

"Heartbeat"

"Last Days on Lake Trinity"

"On Healing Land, Birds Perch"

"Perfectly a Strangeness"

"Rovina's Choice"

"We Were the Scenery"

Melhor Cabelo e Maquiagem (pré-indicados)

"The Alto Knights"

"Frankenstein"

"Kokuho"

"Marty Supreme"

"Nuremberg"

"One Battle after Another"

"Sinners"

"The Smashing Machine"

"The Ugly Stepsister"

"Wicked: For Good"

Melhor Trilha Sonora Original (pré-indicados)

"Avatar: Fire and Ash"

"Bugonia"

"Captain America: Brave New World"

"Diane Warren: Relentless"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Hedda"

"A House of Dynamite"

"Jay Kelly"

"Marty Supreme"

"Nuremberg"

"One Battle after Another"

"Sinners"

"Sirât"

"Train Dreams"

"Tron: Ares"

"Truth and Treason"

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

"Wicked: For Good"

Melhor Canção Original (pré-indicados)

"As Alive As You Need Me To Be" from "Tron: Ares"

"Dear Me" from "Diane Warren: Relentless"

"Dream As One" from "Avatar: Fire and Ash"

"Drive" from "F1"

"Dying To Live" from "Billy Idol Should Be Dead"

"The Girl In The Bubble" from "Wicked: For Good"

"Golden" from "KPop Demon Hunters"

"Highest 2 Lowest" from "Highest 2 Lowest"

"I Lied To You" from "Sinners"

"Last Time (I Seen The Sun)" from "Sinners"

"No Place Like Home" from "Wicked: For Good"

"Our Love" from "The Ballad of Wallis Island"

"Salt Then Sour Then Sweet" from "Come See Me in the Good Light"

"Sweet Dreams Of Joy" from "Viva Verdi!"

"Train Dreams" from "Train Dreams"

Melhor Animação em Curta-Metragem (pré-indicados)

"Autokar"

"Butterfly"

"Cardboard"

"Éiru"

"Forevergreen"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Hurikán"

"I Died in Irpin"

"The Night Boots"

"Playing God"

"The Quinta's Ghost"

"Retirement Plan"

"The Shyness of Trees"

"Snow Bear"

"The Three Sisters"

Melhor Curta-Metragem Live-Action (pré-indicados)

"Ado"

"Amarela"

"Beyond Silence"

"The Boy with White Skin"

"Butcher's Stain"

"Butterfly on a Wheel"

"Dad's Not Home"

"Extremist"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama"

"Pantyhose"

"The Pearl Comb"

"Rock, Paper, Scissors"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Melhor Som (pré-indicados)

"Avatar: Fire and Ash"

"F1"

"Frankenstein"

"Mission: Impossible - The Final Reckoning"

"One Battle after Another"

"Sinners"

"Sirât"

"Springsteen: Deliver Me from Nowhere"

"Superman"

"Wicked: For Good"

Melhores Efeitos Visuais (pré-indicados)

"Avatar: Fire and Ash"

"The Electric State"

"F1"

"Frankenstein"

"Jurassic World Rebirth"

"The Lost Bus"

"Sinners"

"Superman"

"Tron: Ares"

"Wicked: For Good"

Melhor Fotografia (pré-indicados)

"Ballad of a Small Player"

"Bugonia"

"Die My Love"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Nouvelle Vague"

"One Battle after Another"

"Sentimental Value"

"Sinners"

"Sirât"

"Song Sung Blue"

"Sound of Falling"

"Train Dreams"

"Wicked: For Good"

Melhor Escalação de Elenco (pré-indicados)

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle after Another"

"The Secret Agent"

"Sentimental Value"

"Sinners"

"Sirât"

"Weapons"

"Wicked: For Good"