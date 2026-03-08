BBB 26: Saiba quem foi o indicado ao Paredão por Milena e Jonas

Milena e Jonas chegaram a um consenso durante o BBB 26 exibido ao vivo na noite deste sábado, 7, e indicaram Babu Santana ao Paredão. A dinâmica ocorreu logo antes da festa desta noite, que conta com apresentação de Ivete Sangalo.

Mais cedo neste sábado, Milena venceu a Prova do Anjo, superando Samira e Leandro na etapa final. Ela escolheu Jonas, mesmo sendo Líder, para cumprir o castigo do Monstro.

Conforme informado ao público anteriormente pelo apresentador Tadeu Schmidt, a dupla teria que escolher, em conjunto, alguém para mandar à berlinda. Eles só tiveram conhecimento deste fato na noite deste sábado.