São Paulo tem alerta de perigo para chuva neste domingo

Todo o território paulista está em alerta de perigo para fortes chuvas neste domingo, 8, e segunda-feira, 9, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O volume de água em São Paulo pode chegar a 100mm/dia, com ventos fortes que passam de 60km/h.

Entre os riscos do temporal, há possibilidade de corte de energia, alagamentos e queda de galhos de árvores. A mudança no tempo paulista se deve à chegada de uma frente fria no Estado.

O Inmet também divulgou alerta para ventos costeiros que atingem, principalmente, o litoral sul paulista. Já segundo a Climatempo, os temporais e ventos fortes estão associados à formação de um ciclone extratropical, trazendo uma forte massa de ar polar para o Sul e Sudeste do Brasil.

O alerta de perigo de precipitação também abrange os estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e parte de Belo Horizonte, Espírito Santo, Paraná, Tocantis, Pará, Acre e Amazonas.

Veja a previsão, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:

Domingo: entre 21ºC e 28ºC;

Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;

Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.