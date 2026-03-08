Filho de Ozzy relembra conversa com o pai antes da morte do cantor

Jack Osbourne relembrou uma conversa com o pai, Ozzy Osbourne, semanas antes da morte do músico, em julho de 2025. O relato foi feito no podcast Hate to Break it to Ya, apresentado por Jamie Kennedy.

Segundo Jack, uma declaração do cantor após o último show com a banda Black Sabbath indicava que ele já via o fim de sua trajetória nos palcos.

O concerto ocorreu em 5 de julho de 2025, em Birmingham, cidade natal do grupo. A apresentação marcou o encerramento da carreira do artista após seis décadas de atividade.

Jack viajou de Los Angeles com a família para acompanhar o evento. O show, chamado Back to the Beginning, também reuniu bandas e artistas como Metallica, Guns N' Roses, Tool, Slayer, Pantera, além de participações de Steven Tyler, do Aerosmith, e Billy Corgan, do The Smashing Pumpkins.

Conversa antes da despedida

De acordo com Jack, a conversa aconteceu na noite anterior ao seu retorno aos Estados Unidos. Ele ajudava o pai a se preparar para dormir quando o cantor comentou, ao olhar o próprio reflexo no espelho, que pensava em cortar o cabelo.

Quando o filho perguntou o motivo, o músico respondeu: "Eu me aposentei. Não sou mais um astro do rock".

Analisando o episódio depois da morte do pai, Jack afirmou que passou a entender a frase de outra forma. Para ele, o cantor parecia em paz com a própria trajetória.

Durante a entrevista, Jack disse que acredita que, em alguns casos, pessoas com problemas de saúde podem sentir que chegou o momento de seguir em frente.

Morte em julho de 2025

Apesar disso, a família foi surpreendida pela morte de Ozzy Osbourne, que sofreu um ataque cardíaco fatal em 22 de julho de 2025, aos 76 anos.

Segundo Jack, naquele dia o pai havia iniciado a rotina normalmente. "Ele acordou, estava fazendo as coisas dele, tomou café da manhã, e foi isso", contou.

O filho do cantor já havia mencionado a mesma conversa em fevereiro, durante participação no podcast The Magnificent Others, apresentado por Billy Corgan. Na ocasião, ele teve dificuldade para relatar o episódio e interrompeu o depoimento algumas vezes.

Ao recordar a reação que teve naquele momento, Jack disse que respondeu ao pai em tom de brincadeira: "Cala a boca. Você sempre vai ser um astro do rock".