BBB 26: Festa com Ivete Sangalo termina em brigas e provocações na casa

A festa de sábado, 7, no Big Brother Brasil 26 começou com show e visita de Ivete Sangalo, mas terminou marcada por uma sequência de discussões entre os participantes. Trocas de provocações, embates sobre o próximo Paredão e movimentações de voto dominaram a madrugada na casa. Veja o resumo:

Os brothers curtiram o show de sábado ao som de Ivete Sangalo. A cantora brincou no Confessionário e indicou a si mesma para o Paredão. "Eu tô muito sapeca. Vou votar em mim pra ver se eu entro no Paredão e vou pra casa ficar quieta."

Durante a visita da artista, Juliano, Jonas, Milena e Ana Paula entraram em uma discussão. Enquanto subiam para o segundo andar da casa, Jonas mostrou o colar de líder a Juliano e provocou o dançarino. "Esse você não tem, você não ganha prova, é ruim de prova", afirmou. Ana Paula tentou defender o brother, e Jonas a provocou sobre ir ao Paredão com Babu.

A confusão continuou com Milena dizendo que Jonas queria "aparecer". "Essa aí tá querendo se aparecer desde o primeiro dia!", rebateu Jonas.

De volta à festa, Jonas provoca Ana Paula sobre a formação do Paredão. O líder diz que a jornalista tem a chance de enfrentar Babu na berlinda e pergunta se ela vai desistir. "Você tá tão repetitivo, tá querendo alguma coisa hoje?", questiona Ana Paula.

As provocações continuam e Jonas lembra da conversa de Ana Paula com Jordana e Marciele. "Hoje, você falou o seguinte: eu quero ir com o meu embate direto, Babu. Eu não quero ir com a Jordana e com a Marciele. O Babu já está, então basta você querer. Eu quero entender você. Você quer ir ou não quer ir?", Jonas pergunta. "Eu não quero ir nem com a Jordana e nem com a Marciele. Eu não estou entendendo o teor da sua pergunta. Eu não sou Líder, a indicação não é minha", rebate Ana Paula.

A jornalista pergunta se Jonas está com algum problema cognitivo e sugere: "Sabe o que eu gostaria? Eu, se eu fosse Líder, ninguém iria mandar no meu voto, simplesmente porque eu tenho um jogo meu e que nunca foi covarde. Você é tão covarde que você está tentando que eu te fale alguma coisa sobre a sua indicação e eu não vou falar. Sabe por quê? Porque uma vez ou outra neste jogo, você vai ter que tomar partido, se comprometer", finaliza.

Chaiany confrontou Gabriela sobre a movimentação de Ana Paula em juntar votos para indicar Babu ao Paredão. A sister se defendeu e disse que não chegou a combinar votos com a veterana.

Em conversa com Leandro, Babu conta que, se tiver direito a um contragolpe, vai indicar Jordana para o Paredão. "Vocês vão na Marciele."

Jordana diz a Marciele que as duas se tornaram peças importantes na contagem de votos da casa e que os grupos de Ana Paula e Babu precisam do voto delas para evitar o Paredão. "Quem não somar, vai estar na reta."

A cunhã acha que Ana Paula vai aceitar ser imunizada por Milena, mesmo afirmando que queria enfrentar Babu no Paredão.