Meghan Markle e Netflix encerram parceria em marca de lifestyle após cancelamento de série

A Netflix anunciou nesta semana que a marca de lifestyle As Ever, lançada em parceria com a atriz Meghan Markle, seguirá de forma independente, após o fim do acordo com a plataforma.

O projeto, que pertence à duquesa de Sussex, vende produtos relacionados com a cozinha afetiva, como geleias, chocolates e vinhos.

A As Ever foi lançada no ano passado, em um dos programas da série que Meghan fez na Netflix, chamada "Com Amor, Meghan". O projeto teve duas temporadas, além de um especial de Natal, e mostrava a mãe do príncipe Archie e da princesa Lilibet compartilhando dicas de receitas de cozinha e de cuidados com a casa.

"A paixão de Meghan por elevar os momentos cotidianos de maneiras bonitas, porém simples, inspirou a criação da marca As ever, e estamos felizes por ter desempenhado um papel na concretização dessa visão", afirmou o comunicado da Netflix. "Como sempre foi pretendido, Meghan continuará a expandir a marca e a levá-la para o próximo capítulo de forma independente, e estamos ansiosos para celebrar como ela continua a levar alegria para lares em todo o mundo".

A série de Meghan na plataforma de streaming já havia sido descontinuada após a segunda temporada, marcando o fim do acordo comercial que a atriz e o Príncipe Harry haviam assinado em 2020, após o casal renunciar às suas funções reais. De acordo com a imprensa americana, o motivo do fim da parceria teria sido a queda de audiência do programa ao longo dos anos.

Em um comunicado, a equipe de Meghan Markle confirmou a descontinuação da parceria e reiterou que a marca seguirá mesmo sem a gigante do streaming.

"A As Ever agradece a parceria com a Netflix durante o lançamento e nosso primeiro ano", afirmou um porta-voz da As Ever em comunicado, de acordo com a revista americana People. "Tivemos um crescimento significativo e rápido, e a As Ever agora está pronta para seguir sozinha. Temos um ano emocionante pela frente e mal podemos esperar para compartilhar mais."