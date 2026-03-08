Dois jovens são agredidos em praça da zona oeste de São Paulo

Dois jovens, de 23 e 20 anos, ficaram feridos após sofrerem agressões na sexta-feira, 6, na Praça Wilson Moreira da Costa, na zona oeste de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, as vítimas relataram que foram agredidas por um homem e uma mulher, que ainda não identificados.

Após as agressões, ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Universitário da USP.

Na manhã do sábado, 7, as vítimas passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal de São Paulo.

Conforme a SSP, o caso foi registrado como lesão corporal no 14º Distrito Policial de Pinheiros.