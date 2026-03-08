Raul Gil volta ao SBT para homenagear Carlos Alberto em 'A Praça é Nossa'

O apresentador Raul Gil compartilhou momentos de sua presença em gravação de A Praça É Nossa, do SBT, emissora da qual foi demitido no fim de 2024. Ele fez parte da homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega, que completa 90 anos na próxima quinta-feira, 12.

"Foi uma tarde muito especial, de reencontros, emoção e muita gratidão. Estar ao lado de pessoas que fazem parte da nossa história é sempre marcante", escreveu.

Raul Gil também aproveitou para gravar um vídeo ao lado do imitador Alexandre Porpetone. Recentemente, o apresentador lançou um canal no YouTube em que deve apresentar um programa semanal. "A idade não vai me fazer parar", disse, na estreia.

A Praça É Nossa vai ao ar semanalmente às quintas-feiras, no horário das 22h45. O humorístico está na grade do SBT há quase 40 anos, desde 1987, e é inspirado na Praça da Alegria, apresentado por Manoel da Nóbrega, pai de Carlos Alberto.