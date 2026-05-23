Miss Brasil sofre tombo em concurso internacional, mas é Top 5

A brasileira Joana Camargo sofreu uma queda após ser anunciada como a 5.ª colocada do concurso de beleza Miss Eco Internacional na noite de sexta-feira, 23.

A transmissão, feita ao vivo, mostrou o momento em que a Miss Brasil escorrega e bate com o quadril no chão, sendo auxiliada por pessoas ao redor, incluindo suas concorrentes.

Em seu perfil no Instagram, Joana refletiu sobre a participação, mas não citou o acidente: "Ali, diante do mundo, fiz de cada passo um manifesto pela nossa terra e pela nossa voz".

O concurso - menos conhecido que o Miss Universo ou o Miss Mundo - foi realizado no Cairo, no Egito, na última sexta, 22. A vencedora foi a mexicana Palmira Ruiz e, além da brasileira, o Top 5 ainda contou com representantes de Ucrânia, Austrália e Indonésia.

Após a realização do concurso, a entidade divulgou uma nota oficial anunciando o rompimento com os atuais organizadores do Miss Eco no Vietnã, por acusações de suposta tentativa de pagamento de propina para sua representante alcançar boas posições.

Quando vai ser o Miss Brasil e o Miss Universo

O Miss Universo está previsto para ocorrer no próximo mês de novembro, ainda sem data exata definida, em Porto Rico. A representante brasileira será escolhida no próximo dia 25 de julho. Ela receberá a coroa da última Miss Brasil, Maria Gabriela Lacerda.