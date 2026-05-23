1VERSE: k-pop na Virada 2026 tem euforia, briga na grade e apenas meia hora de show

O grupo de k-pop 1VERSE inaugurou a presença do gênero, um dos mais importantes da música da atualidade, na Virada Cultural 2026 neste sábado, 23. A apresentação, porém, durou apenas cerca de meia hora.

A banda se apresentou no Bom Retiro para um público expressivo de adolescentes, muitos deles eufóricos. Antes do show, o Estadão presenciou uma briga na região da grade próxima ao palco.

O grupo é formado pelos norte-coreanos Seok e Hyuk, os norte-americanos Kenny e Nathan e o japonês Aito. Os norte-coreanos, porém, não vieram para os shows em São Paulo: Hyuk está em hiato e Seok anunciou que não viria ao Brasil pouco antes da apresentação por questões de saúde mental. Eles são os primeiros idols (como os fãs espalhados pelo mundo chamam seus "ídolos" de k-pop) nascidos na Coreia do Norte.

"Estamos muito felizes de conhecer quem esperou [por] tanto tempo por nós", disse Kenny em um português muito bem ensaiado no início do show. "Vamos continuar dando o melhor de nós."

Os três integrantes que vieram ouviram gritos fervorosos - com direito a elogios como "lindos" - desde o início da apresentação.

A fã Mirian Santos, de 18 anos, disse ter conhecido o grupo pela influência de uma amiga, que também estava no show. "Foi uma experiência incrível. São pessoas maravilhosas, com uma história linda", opinou.

Mais para o final da apresentação, os integrantes voltaram a falar com a plateia, agradecendo a quem veio, mesmo no frio e na chuva.

Uma "apresentadora" traduzia as falas dos três músicos no palco e até dava orientações aos fãs. "Levantem as plaquinhas", disse, em determinado momento, fazendo referência a pequenos cartazes distribuídos com os dizeres "Welcome to brazilian universe, 1VERSE" ("Bem-vindos ao universo brasileiro, 1VERSE", em português).

O show durou apenas meia hora. "Calma, gente, amanhã tem muito mais", disse a apresentadora. Eles se apresentam novamente no domingo, 24.