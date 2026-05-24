Família e amigos lamentam morte de músico baleado em saída de igreja em Queimados

Rio - Familiares e amigos lamentaram a morte do músico Bruno Fernandes de Souza, de 25 anos, vítima de bala perdida enquanto voltava da igreja no bairro Granja Rosalina, em Queimados, na Baixada Fluminense. O jovem foi internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu na sexta-feira (22), mas não resistiu.

Bruno costumava compartilhar nas redes sociais momentos da rotina na igreja e ao lado da família. Ele deixa a mulher e um filho de 2 anos. Além disso, trabalhava como motorista de ônibus na empresa Fazeni Transportes e Turismo.

A irmã dele publicou uma homenagem no Instagram. "Ainda custa acreditar. Você nunca será esquecido. Vou sentir falta até dos seus 'esporros', das nossas conversas e da forma que você cuidava de mim. Você foi o melhor irmão e melhor amigo que eu poderia ter. Obrigada por tudo que viveu comigo. Te amo pra sempre, meu irmão. Prometo manter vivo tudo que você deixou em nós (...) Você é meu orgulho, irmão. Seu ministério foi lindo e marcou a vida de muitas pessoas. Vou lembrar de você para sempre assim: cheio de luz, fazendo o que amava, levando Deus por onde passava", relatou.



Também nas redes sociais, amigos prestaram solidariedade à família. "Meu cria da empresa Fazeni, cara trabalhador e da igreja. Ele era sem palavras, homem puro e de bom coração. Descansa em paz, mano. Sem acreditar que partiu, ainda mais dessa forma, vítima de um confronto que, se deixar, a própria polícia local não vai correr atrás. Mais um homem trabalhador que deixa um filho e uma esposa", lamentou um colega de trabalho.



"Era padrinho da minha filha, um excelente amigo, uma pessoa íntegra, cheia de sonhos. Eu estou muito triste, essa violência só leva as pessoas de bem", afirmou o compadre.



"Meus sentimentos, irmão. Que Deus te receba de braços abertos. Você sempre vai ser lembrado aqui na Terra pela pessoa incrível que você era. Só Deus sabe o quanto é difícil acreditar que você teve que partir. Te amo, moleque", comentou um amigo.



"Que tragédia. O rapaz era uma pessoa íntegra, trabalhador, com uma família linda. Só peço que o Senhor os console. A sensação de impotência nesse mundo é horrível. Aqueles que deveriam cuidar da segurança não cuidam. Triste!", disse outro.

Bruno foi atingido na perna, teve fratura exposta e passou por uma cirurgia de emergência. No entanto, ao longo do dia, apresentou piora no quadro clínico, que já era considerado grave, e sofreu uma parada cardiorrespiratória no início da tarde de sábado (23).

Segundo a direção da unidade, médicos de plantão realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro, e o paciente morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. Até o momento, não há informações sobre o enterro.

Além dele, Gabriel de Oliveira Santana, de 18 anos, que também voltava da igreja, ficou ferido na perna direita. Ele passou por exames, que não apontaram fraturas, foi medicado e recebeu alta.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para verificar um tiroteio no bairro.

O caso está sendo investigado pela 55ª DP (Queimados), e a motivação do crime ainda é desconhecida.



Na tarde deste sábado (23), o prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, publicou um vídeo lamentando o ocorrido e afirmou que a prefeitura vai disponibilizar à Polícia Civil imagens da Central de Monitoramento da cidade para ajudar nas investigações. Segundo Kaizer, o veículo envolvido no crime já foi identificado.