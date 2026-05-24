Inmet emite alerta para chuvas intensas no Norte do País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para áreas do Pará, Maranhão, Amazonas, Roraima e parte do Mato Grosso, neste domingo, 24.

A previsão é que a chuva alcance até 50 milímetros (mm) com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h). Há risco de corte de energia, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas.

De acordo com o Inmet, as áreas afetadas são: Nordeste Paraense, Oeste Maranhense, Marajó, Norte Maranhense, Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense, Norte de Roraima, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Sudoeste Amazonense, Metropolitana de Belém, Norte Mato-grossense, Sul Amazonense, Norte Amazonense, Leste Maranhense, Sudeste Paraense, Sul de Roraima, Sul do Amapá, Centro Maranhense, Madeira-Guaporé.

O órgão emitiu também alerta de perigo para a área do Nordeste Paraense, Marajó, Norte Maranhense, Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense, Norte de Roraima, Centro Amazonense, Norte do Amapá, Oeste Maranhense, Metropolitana de Belém, Sul Amazonense, Norte Amazonense, Sul de Roraima, Sul do Amapá, Sudoeste Amazonense, Sudeste Paraense.

Nessas localidades, a chuva pode alcançar 100 mm e os ventos devem ficar entre 60 e 100 km/h.