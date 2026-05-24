Sol reaparece e cariocas aproveitam domingo na Quinta da Boa Vista

Rio - Depois de dias de céu encoberto e chuva na capital fluminense, o sol apareceu neste domingo (24) e levou muitos cariocas à Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte. Com o clima mais agradável e temperaturas amenas, famílias, grupos de amigos e até festas de aniversário e chá revelação tomaram conta do parque ao longo do dia.

Entre toalhas espalhadas pelo gramado, piqueniques e crianças brincando ao ar livre, o cenário era de tranquilidade para quem decidiu aproveitar o domingo em meio à natureza.

A empresária Eliane Bernardo, de 32 anos, esteve no local trabalhando com recreação infantil, mas também aproveitou para curtir o espaço ao lado das amigas. Frequentadora antiga da Quinta da Boa Vista, ela conta que o parque faz parte da sua história desde a infância. "Desde pequenininha eu vinha pra cá com a minha família para passear e fazer lanchinho. Hoje em dia vejo muitos aniversários e chá revelação acontecendo aqui também", contou.



Segundo Eliane, os dias de sol tornam o passeio ainda mais agradável. "Quando o tempo está mais claro e com esse sol bonito, fica muito mais gostoso de estar aqui", afirmou.



Com direito a bolo e refrigerante, a estudante Rebeca Pimenta, de 21 anos, reuniu a família para comemorar os 16 anos da prima Flora no parque. O grupo foi à Quinta da Boa Vista para manter uma tradição familiar. "A maioria dos aniversários dela a gente faz aqui. É um lugar amplo, familiar, perto da natureza e mais fácil de chegar para a gente do que ir até a Zona Sul", explicou.



A jovem contou ainda que a família acompanhou a previsão do tempo durante a semana e ficou apreensiva com a possibilidade de chuva. "A gente ficou com medo, mas viu que não ia chover e resolveu vir. E ainda apareceu esse solzinho, ficou ótimo", disse.



A Quinta também foi escolhida como cenário para um chá revelação neste domingo. Grávida, Raquel Magalhães Miranda, de 20 anos, reuniu familiares no parque para descobrir o sexo do bebê. "Eu escolhi aqui porque é um lugar bonito, fresco, familiar e com muitas árvores. Já tinha planejado fazer o chá aqui há uns dois meses", contou.



A mãe dela, Daniele Magalhães Miranda, de 37 anos, destacou que a família passou a semana preocupada com o clima, mas comemorou a melhora do tempo: "Ficamos ansiosas a semana inteira olhando a previsão. Graças a Deus hoje saiu um solzinho e o tempo ficou maravilhoso", afirmou.



Previsão para os próximos dias



Segundo o Alerta Rio, a segunda-feira (25) será de céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. As temperaturas entram em declínio, com máxima de 28°C e mínima de 19°C.



Na terça-feira (26), o céu segue entre nublado e parcialmente nublado. Há previsão de chuva fraca isolada durante a madrugada e pela manhã. As temperaturas permanecem estáveis, variando entre 20°C e 30°C.



Já na quarta-feira (27), o tempo volta a ficar mais instável. O céu ficará parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. Os ventos podem variar entre moderados e fortes. A máxima prevista é de 29°C, com mínima de 18°C.



Na quinta-feira (28), o céu continua nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada isolada ao longo do dia. Os ventos seguem moderados a fortes, enquanto as temperaturas voltam a apresentar declínio, com máxima de 25°C e mínima de 17°C.

Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob a supervisão de Thalita Queiroz