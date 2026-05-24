Marina Sena lota o Anhangabaú e 'faz até chuva parar'

Uma das atrações da Virada Cultural com expectativa de levar mais público ao Anhangabaú na tarde de domingo, 24, a cantora Marina Sena subiu ao palco por volta de 14h30, com visual hipnótico e energia de estrela do pop.

A chuva não espantou o público, que já chamava seu nome por conta do pequeno atraso. A multidão se animou quando ela abriu canções como Coisas naturais e Numa ilha.

A chuva deu lugar a um sol tímido ainda nas primeiras músicas. "Começou a chover, mas já parou, né gente?", disse a cantora. "Até abriu o sol, é muito 'Coisas naturais'", comentou uma fã.

Relacionamento com Juliano Floss

Recentemente, Marina Sena falou sobre o relacionamento com Juliano Floss e a possibilidade de casamento em entrevista ao podcast Desculpincomodar, de Sérgio Martins e DJ Zé Pedro.

Durante o papo, a cantora admitiu que independência financeira e divisão de patrimônio são temas que pesam na hora de formalizar uma união.

"Eu não tenho necessidade de provar nada [sobre o relacionamento]. Estamos muito juntos. Mas aí também saiu a fake news de que a gente ia casar. Nem vamos casar e nem vamos terminar. Vamos continuar exatamente como estamos", esclareceu.

Mesmo assim, Marina comentou sobre a questão envolvendo patrimônios e divisão de bens em um eventual casamento. Ela disse que não tem intenção de dividir o que conquistou com sua trajetória artística.

"Lutei tanto para conseguir o que consegui, não vou dividir bens de forma alguma", afirmou. "Só vou dividir com os meus gatos e com a minha mãe, com mais ninguém", riu, reforçando que seu temor não é em relação a Juliano, mas sim por carregar ensinamentos de experiências de outras mulheres.