Di Melo coloca público de pé no Theatro Municipal

O cantor e compositor recifense Di Melo se apresentou no Theatro Municipal de São Paulo ao lado de sua banda e de um quarteto de cordas, formação retomada pela primeira vez desde a gravação de seu disco de 1975.

Referência da black music brasileira, o artista lotou o teatro e foi recebido com entusiasmo pelo público. "São todos bem-vindos, muito bem-chegados", disse à plateia.

Entre os momentos mais celebrados da apresentação esteve a interpretação de A.E.I.O.U, acompanhada por palmas do público. A música nasceu de uma parceria de Di Melo com um grupo francês e o cantor anunciou no palco que pretende regravá-la em ritmo de samba.

O encerramento ficou por conta de Kilário, que colocou o público em pé no Theatro Municipal. Em clima emocionado, Di Melo agradeceu a presença dos fãs: "Fiquei feliz que vocês vieram. Eu estava triste, mas agora estou contente."