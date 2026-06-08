José Roberto Burnier se ausenta do 'SP2' para se recuperar após ataque de pitbull

José Roberto Burnier se ausentou da bancada do SP2 nesta segunda-feira, 8, para se recuperar após ser atacado por um pitbull. O jornalista César Menezes, que o substituiu, afirmou que o colega deve ficar afastado por mais alguns dias enquanto se recupera.

"Ele está bem, foi atendido e foi medicado, mas vai precisar de alguns dias descansando em casa para acabar de se recuperar", disse Menezes em um vídeo publicado no perfil oficial do jornalístico da Globo no Instagram.

Entenda o caso

Burnier relatou ter sido atacado por um pitbull enquanto passeava com seus cães na capital paulista, na manhã deste domingo, 7. De acordo com ele, o animal estava sem guia e sem focinheira quando avançou, causando ferimentos nele e em uma de suas cadelas.

Após o incidente, Burnier precisou receber atendimento médico no Hospital Sírio-Libanês. O jornalista levou quatro pontos na mão e passou por outros curativos em decorrência das lesões sofridas durante o ataque. Em publicações nas redes sociais, ele tranquilizou seguidores e afirmou que seu estado de saúde é estável.

Ao comentar o ocorrido, Burnier atribuiu o episódio à falta de responsabilidade da tutora do animal. Segundo ele, a mulher caminhava com três cães e justamente o pitbull, descrito pelo apresentador como o mais agressivo do grupo, estava solto no momento da ocorrência.

"O preço da irresponsabilidade. Eu e meus cachorros fomos atacados por um pitbull sem guia. Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras", escreveu o jornalista em uma das publicações.