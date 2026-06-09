Shakira ensaia em estádio do México para a abertura da Copa do Mundo 2026

Shakira já está no aquecimento para a Copa do Mundo de 2026. Na última segunda-feira, 8, a cantora compartilhou no Instagram registros dos ensaios para a abertura do campeonato, que estreia na quinta-feira, 11, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A artista começou a preparação ainda em seu jatinho, antes mesmo de chegar ao estádio. "Ensaiando toda hora que eu posso e em todo lugar", escreveu Shakira em um story publicado na rede social.

Já no local, ela mostrou um pouco do percurso coreográfico até o campo, acompanhada dos bailarinos e de sua coreógrafa, Darina Littleton. A cantora ainda não revelou o repertório da apresentação, mas, pelo spoiler compartilhado durante o ensaio, uma coisa é certa: a nova música Dai Dai estará no setlist.

A faixa é uma celebração à Copa do Mundo. O clipe da canção foi gravado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e lançado em maio.

A cantora mantém uma forte ligação com o campeonato, que neste ano será realizado entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. Além de Waka Waka, tema da edição de 2010, a colombiana também marcou presença na Copa do Mundo com La La La, lançada em 2014.