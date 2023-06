Viaduto de Austin foi aberto ao tráfego no fim de semana

No último fim de semana foi aberto ao tráfego o novo Viaduto de Austin, em Nova Iguaçu. Construído pela Prefeitura, o elevado vai melhorar o trânsito e garantir a segurança na circulação de veículos sobre a linha férrea. A passagem de nível, que até então era usada por carros, motos e ônibus será definitivamente fechada.



O projeto do viaduto foi anunciado em 2004 pelo Governo do Estado, porém, a obra não avançou. Em setembro de 2020, após entendimentos com a administração estadual, a Prefeitura de Nova Iguaçu assumiu a construção da via e a concluiu para comemoração para moradores locais.



“Essa era uma obra importante para a região que estava no papel há anos para sair. Assumimos essa responsabilidade e não foi fácil. Trabalhamos dia e noite para, enfim, entregar o viaduto. Quero agradecer a todos os funcionários empenhados neste serviço e também a paciência da população. Além de melhorar a mobilidade da região, também vamos garantir mais segurança aos pedestres e automóveis que antes cruzavam a linha férrea”, disse o prefeito Rogerio Lisboa.



Morador de Austin há 65 anos. Luiz Carlos Oliveira citou os benefícios da melhoria da circulação de veículos na região e o fechamento definitivo da passagem de nível na linha férrea.



“Vai facilitar o acesso e a circulação das pessoas com segurança. Eu mesmo já presenciei muitos transtornos com acidentes fatais nessa passagem e agora isso vai acabar”, afirmou.



Quem também comemorou a abertura do elevado foi Lucilene Fernandes Teixeira, de 47 anos. Nascida e criada no bairro, ela comentou a expectativa e o sentimento de ver o viaduto funcionando.



“É excelente, pois vai fechar, de vez, a cancela, evitando acidentes. Vai ajudar bastante na mobilidade”, conta.



Desde o fim de semana, quando foi liberada a circulação de veículos pelo viaduto, equipes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU), estão orientando motoristas e pedestres sobre as alterações no trânsito. Agentes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEMDUR) e do PROEIS também dão suporte às ações.



Embora esteja liberado para o tráfego de veículos, ainda estão em andamento obras de acabamento no entorno.