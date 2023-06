Festival das Artes se encerra no dia de Santo Antonio, padroeiro de Nova Iguaçu

Termina nesta terça-feira (13) a primeira edição do Festival de Artes de Nova Iguaçu. Promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), o evento teve início no dia 13 de janeiro e marcou a abertura pelas comemorações dos 190 anos de fundação da cidade, sendo agora encerrado no dia do padroeiro oficial, Santo Antônio.



Sucesso de público e crítica, o Festival de Artes de Nova Iguaçu concluirá os cinco meses de eventos com 196 apresentações que envolveram mais de mil artistas.



“O festival já está marcado na história da cidade graças ao empenho de artistas individuais, bandas, grupos de teatro, dança e musicais, além de artes visuais circos e folias de Reis que abraçaram esta ideia e participaram do fortalecimento da cultura da nossa cidade”, celebra Miguel Ribeiro, presidente da FENIG.



A Festa de Santo Antônio será encerrada amanhã, na Avenida Amaral Peixoto, esquina com a Travessa Mariano de Moura, com os shows de Laís Sobreira, Grupo Pirraça e Pimenta do Reino das 17h às 22h.