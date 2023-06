Hospital da Posse segue com campanha de doação de sangue até sábado

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) segue com sua campanha de doação de sangue em horário estendido até o próximo sábado. O banco de sangue funcionará das 7h30 às 16h, oferecendo três horas e meia a mais para coleta. A ação, que faz parte das comemorações do Dia Internacional do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho,e tem como objetivo atrair mais doações e abastecer o estoque.



Por ser uma unidade com perfil de atendimento para os traumas clínicos ou cirúrgicos, onde em muitas das vezes a transfusão é necessária para salvar a vida do paciente, o HGNI precisa garantir que o estoque esteja sempre abastecido. Embora todos os tipos sejam necessários, a doação do grupo sanguíneo O se torna mais urgente, pois pode ser doado para qualquer pessoa. Para atender a demanda são necessárias, no mínimo, 800 doações por mês.



“Temos um movimento de atendimentos mensais de urgência e emergência muito grande, o que aumenta a necessidade de coleta de sangue para suprir essa demanda. Vamos funcionar em período estendido para receber mais doadores. Precisamos que a população venha doar e continue nos ajudando a salvar essas vidas”, destaca o diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo.



Além de funcionar em horário estendido, o HGNI também irá homenagear os doadores que forem à unidade na próxima semana, como explica Renata de Jesus, responsável pela captação de doadores para o banco de sangue.



“Aumentamos o número de funcionários durante essa semana para atender melhor a população. Teremos brindes e homenagens para todos os doadores que dedicam um pouco do seu tempo a ajudar quem precisa”.



O banco de sangue do HGNI também disponibiliza transporte gratuito para grupos que quiserem doar sangue juntos. Os interessados devem entrar em contato pelo número (21) 99695-7470, que também é WhatsApp, em até três dias de antecedência da data prevista para verificar a abrangência do serviço, que atende outras cidades, e informar o número de voluntários. Haverá uma pré-triagem com estes possíveis doadores pelo telefone para verificar se estão aptos a doação, conforme os requisitos básicos. Após avaliação final da equipe, um carro de aplicativo ou van será enviado para conduzir o grupo em local e horário pré-estabelecido.



Requisitos para doar sangue:



•Apresentar documento de identificação com foto;

•Ter entre 16 e 69 anos, sendo que os maiores de 60 já devem ter doado sangue em outra ocasião e estar em boas condições de saúde;

•Pesar mais de 50 kg;

•É contraindicada a doação quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

•Não é preciso estar em jejum, mas evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;

•Quem teve sintomas de gripe ou resfriado deve aguardar dez dias após terminar o tratamento medicamentoso;

•Pessoas vacinadas precisam esperar até 48h para fazer sua doação;

•Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar até 12 meses para doar; exceto piercing na língua ou partes genitais que estará apto para doação um ano após a retirada;

•Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina;

•Quem fez endoscopia ou colonoscopia precisa esperar seis meses;

•Não ter doença de chagas ou infecção sexualmente transmissível;



Serviço – Campanha de doação de sangue do HGNI



Dia: até dia 17 de junho (sábado).

Horário: das 7h30 às 16h.

Local: Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Endereço: Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, n° 953, Posse, Nova Iguaçu.