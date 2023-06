Shoppings e restaurantes de Nova Iguaçu correm por casais na noite dos namorados

A noite desta segunda-feira é especial para os casais, que em sua maioria, devem sair para comemorar o Dia dos Namorados de um jeito especial. E de olho nesse público, restaurantes e shoppings de Nova Iguaçu preparam ações para tentar atrair os apaixonados dispostos a gastar neste dia.



O TopShopping está com a ação “Caricatura Top”. Os casais podem retratar a sua história de amor, em um cenário romântico, instalado no Espaço Top, no 2º piso, e ganhar, de graça, uma caricatura com o seu par, feita pelo famoso caricaturista Vinicius de Souza. Para participar, basta baixar o aplicativo do shopping, cadastrar, resgatar e validar o cupom no local. As vagas são limitadas e o agendamento é feito por ordem de inscrição.



Além disso, na Praça de Alimentação do 3º piso, ocorrerá um show romântico com início marcado para as 19h.



O Nova Iguaçu Shopping também está com show romântico marcado para esta noite, no palco da Praça de Alimentação. Além disso, os apaixonados podem utilizar o site do shopping para mandar mensagens apaixonadas para seus pares.



Fora dos Shoppings, restaurantes também procuram atrair a clientela. O chef Rodrigo Barros, no seu Churrasco do Rodrigo, preparou um prato especial para os namorados que forem ao local hoje, com direito a um brinde.



“Hoje estamos oferecendo lagosta com arroz cremoso, com um preço mais do que especial para os casais. E quem pedir o prato, ganha uma taça de vinho como presente pela data. Além disso, temos os pratos tradicionais da casa, como a paella, picanha na Brasa”, disse.



Os que preferirem culinária japonesa, podem aproveitar a promoção do Matsuri. O proprietário Eduardo Ferreira baixou o preço do rodízio para R$ 99,90 para atrair os casais que preferem apreciar a culinária oriental.