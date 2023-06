Recém-inaugurado, Viaduto de Austin já muda para melhor trânsito em Nova Iguaçu

Uma das obras mais esperadas pela população iguaçuana, o Viaduto de Aunstin já vem apresentando resultados na melhoria do trânsito. Inaugurado no último sábado, a obra foi uma das maiores intervenções do poder municipal para modificar a mobilidade urbana não só do bairro, mas de toda a região da cidade.

A demanda foi uma luta antiga do deputado estadual Elton Cristo (PP), nascido e criado em Austin, que mesmo antes de entrar para a política, já encabeçava movimentos como o “Viaduto de Austin Já”.



A nova via que fica localizado na Guacha, bem na entrada do bairro, local antes conhecido pelo desregulamento do trânsito. A construção, inicialmente, era de competência do governo do estado, mas foi concedida para a Prefeitura de Nova Iguaçu, através da parceria do governador Cláudio Castro e o prefeito Rogerio Lisboa.



“Estamos nessa luta há muitos anos. Só a gente que é de Austin sabe a importância dessa obra. Junto com ela, vieram muitas outras, como a canalização do Canal Abel, a pavimentação das ruas de acesso e tantas outras intervenções. Não vamos parar por aí. Tem muita coisa a ser feita e seguiremos trabalhando para resolver as demandas”, disse o deputado Elton Cristo.



Na última semana os acabamentos aconteceram em ritmo acelerado para que o viaduto fosse entregue. O prefeito Rogerio Lisboa e o deputado estadual Elton Cristo visitaram a obra e oficializaram a entrega para a população.