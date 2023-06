Semana do Doador de Sangue atraiu muitos voluntários ao Hospital da Posse

A semana do Doador de Sangue foi celebrada com muita solidariedade em Nova Iguaçu. A campanha que estendeu o horário de funcionamento do banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) atraiu diversos doadores. Agentes da operação Segurança Presente, de Paracambi e Mesquita e funcionários da empresa Águas do Rio que atuam na região da Baixada Fluminense estiveram entre os presentes na unidade.



Por ser uma referência em saúde na Baixada Fluminense, o HGNI tem um volume de atendimentos e cirurgias muito grande, sendo necessária, na maioria das vezes, a transfusão sanguínea para salvar a vida do paciente. Para atender a demanda, são necessárias, em média, 800 doações de sangue por mês. Essa realidade chamou a atenção das instituições públicas e privadas que se organizaram para doar.



“Quero agradecer a sensibilidade de todos os voluntários que dedicaram um tempo para vir ao HGNI doar sangue. Uma bolsa de sangue coletada pode salvar até quatro vidas. Precisamos que o estoque esteja abastecido para atender o paciente que chega na emergência”, disse o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.



Assim que ficou sabendo da mobilização feita pela empresa Águas do Rio para doação de sangue no HGNI, o agente técnico Gumercindo Oliveira Santos, de 48 anos, aceitou na hora essa missão de ajudar a salvar quem precisa, como ele mesmo diz. Doador de sangue há anos, ele revela que a sensação é única.



“É um sentimento de alegria e satisfação estar aqui no Hospital da Posse e ajudar muitos pacientes que precisam, seja em uma cirurgia ou uma transfusão para um paciente internado. É importante pois este hospital atende toda a Baixada Fluminense”, afirmou.



A campanha de doação de sangue do HGNI continua. Até o próximo sábado (17), os doadores poderão aproveitar o horário de funcionamento estendido para doar, das 7h30 às 16h. O banco de sangue fica localizado na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, n° 953.



Requisitos para doar sangue



•Apresentar documento de identificação com foto;

•Ter entre 16 e 69 anos, sendo que os maiores de 60 já devem ter doado sangue em outra ocasião e estar em boas condições de saúde;

•Pesar mais de 50 kg;

•É contraindicada a doação quem ingeriu bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

•Não é preciso estar em jejum, mas evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;

•Quem teve sintomas de gripe ou resfriado deve aguardar dez dias após terminar o tratamento medicamentoso;

•Pessoas vacinadas precisam esperar até 48h para fazer sua doação;

•Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar até 12 meses para doar; Exceto piercing na língua ou partes genitais que estará apto para doação um ano após a retirada;

•Diabéticos precisam estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina;

•Quem fez endoscopia ou colonoscopia precisa esperar seis meses;

•Não ter doença de chagas ou infecção sexualmente transmissível;