Câmara de Nova Iguaçu aprova projeto que torna obrigatório 'botão de pânico' em escolas públicas da cidade

O dispositivo eletrônico de segurança conhecido como botão do pânico vai se tornar um aliado da comunidade escolar de Nova Iguaçu no combate à violência. A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, na última semana, Projeto de Lei que torna obrigatória a instalação do equipamento nas escolas públicas da cidade.



“Nosso projeto visa trazer mais segurança no ambiente escolar, permitindo uma ação rápida das forças do Estado, que serão acionadas em caso da ocorrência de qualquer incidente”, explicou o vereador Maninho de Cabuçu, autor do Projeto.



Também votado em última discussão, foi aprovado projeto que determina a retirada de cabos e fiações da rede aérea excedentes e equipamentos sem uso instalados nos postes. As empresas públicas e privadas, prestadoras de serviços públicos por meio da rede aérea, serão obrigadas a remover tais fios e cabos. Os dois projetos serão levados à sanção do Executivo.



Os vereadores também apreciaram e votaram em 1ª discussão projeto que torna obrigatória a aquisição, por hospitais, clínicas e postos de saúde, de macas, camas e cadeiras de rodas para atendimento exclusivo às pessoas obesas. A medida vale para unidades de saúde públicas e privadas. O texto prevê advertência e multa em caso de descumprimento da lei.