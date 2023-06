Cedae instala painéis de energia solar em reserva biológica de Nova Iguaçu

A Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae) está substituindo os geradores a diesel usados para captação de água na região da Reserva Biológica Federal do Tinguá, em Nova Iguaçu, por painéis produtores de energia solar. A medida faz parte das ações de adoção das práticas ESG e cuidados com o meio ambiente.



A Companhia adquiriu cinco sistemas de energia fotovoltaica de 1,8 kWp, sendo que dois já estão em funcionamento e os outros três em processo de instalação. A previsão é que até o fim do mês de julho, todo o sistema esteja operando com energia limpa.



“Além de oferecer maior segurança operacional para o Sistema Acari, a energia solar reduz a poluição sonora e a emissão de dióxido e monóxido de carbono no interior da reserva, protegendo a fauna e a flora local. Com o novo sistema de energia, haverá uma redução de aproximadamente 10 mil quilos de gases emitidos por mês – destacou Sergio Marques, gerente de Controle de Qualidade da Água da Cedae e responsável pelo Sistema Acari.



O investimento total para implantação do projeto foi de aproximadamente R$ 110 mil reais, que serão recuperados em dez meses com a economia no consumo do óleo diesel utilizado nos geradores. A medida também é um facilitador, pois por ser considerada área de floresta e de proteção ambiental, não há rede de energia elétrica no interior da reserva.



“A iniciativa reforça o nosso compromisso em buscar alternativas mais limpas e sustentáveis para os processos operacionais da Companhia, em total alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente os números 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 15”, completou Eduardo Dantas, assessor de Gestão Ambiental da Cedae.



Mais de 25 mil hectares de Mata Atlântica compõem a Reserva Biológica Federal do Tinguá, uma das mais emblemáticas do Brasil. De lá, também são operadas as represas Mantiquira, Rio D'Ouro, São Pedro, Tinguá e Xerém, que formam o Sistema Acari, mantido pela Cedae e responsável pelo abastecimento de parte de Nova Iguaçu.