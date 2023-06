Campus da Universidade Rural em Nova Iguaçu sediará Conferência de Segurança Alimentar

Nova Iguaçu irá realizar a 4ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento, programado para o dia 7 de julho acontece das 8h às 18h, no auditório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA).



Nesta edição, o tema central será “Promoção e Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional no Combate à Fome”. Haverá troca de experiências e debates.



Ao longo do dia, serão abordados diversos eixos temáticos, como: determinantes estruturais e macrodesafios para a soberania e segurança alimentar e nutricional – estratégias de combate à fome; consolidação do SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional); democracia e participação social; agricultura, abastecimento e agroecologia; além de território, Água e meio ambiente.



A conferência é uma oportunidade única para reunir especialistas, representantes governamentais, organizações da sociedade civil, produtores rurais e demais interessados na área, com o objetivo de debater e propor ações efetivas para a promoção da segurança alimentar e nutricional em Nova Iguaçu.



Para mais informações entre em contato com o COMSEA Nova Iguaçu pelo e-mail: comseani.adm@gmail.com. As inscrições devem ser feitas através do link: https://forms.gle/LwZkzyewPJd8B3L86