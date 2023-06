Concessionária inicia programa de regularização de débitos em Nova Iguaçu

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu iniciou nesta semana o programa “Águas do Rio com Você”, que tem o objetivo de facilitar a regularização de dívidas e atualizar dados cadastrais de clientes. Na primeira fase das visitas presenciais, os funcionários irão percorrer os bairros Comendador Soares, Ouro Verde e Km32 todos os dias da semana, das 8h às 17h.



Os profissionais estarão com colete e crachá da Águas do Rio, para melhor identificação, e carregarão uma maquininha de débito e crédito para pagamento de conta. Durante a visita, o cliente terá acesso a condições facilitadas para negociar débitos.



Os funcionários solicitarão informações como carteira de identidade, CPF, telefone e e-mail. Vale destacar que os dados são resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Portanto, os consumidores podem ficar tranquilos quanto à privacidade das informações.



Caso o cliente tenha demandas que não possam ser resolvidas no ato da visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da concessionária.



Empregabilidade



Para promover o “Águas do Rio com Você”, a empresa realizou um processo seletivo para 755 vagas temporárias nos dias 16 e 17 de maio. Desde lá, os selecionados passaram por treinamentos de capacitação em comunicação, introdução ao saneamento básico, propósito e cultura da companhia, fiscalização, hidrometria e sistemas de operação comercial.