Nova Iguaçu lança projeto para plantar mais árvores no município

A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, lançou, nesta semana, o projeto “Arborizando Minha Rua”. A iniciativa vai melhorar a qualidade do ar, proporcionar mais sombreamento, diminuir a temperatura e atrair mais pássaros para a região. Para isso, é necessário ter ruas, praças, canteiros e outros locais da cidade mais arborizados.



Para participar, o morador vai poder solicitar o plantio de árvores em sua rua pelo link https://bit.ly/arborizando_ni, ou apontar a câmera do celular para QR Code na tela, preencher um formulário e solicitar o plantio na calçada, praça ou canteiro. É preciso avaliar se a largura da calçada é maior que o 1,20m, se há presença de fiação elétrica, existência de bueiros próximos, e, por último, enviar fotos do local do plantio. Após o cadastro é só aguardar o retorno da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.



De acordo com o engenheiro florestal e assessor técnico na Secretaria de Meio Ambiente, Lucas Cardoso, se for necessário, o projeto também promoverá conscientização da população iguaçuana.



“Um dos objetivos é trazer essa sensibilização a população com a arborização urbana. O formulário é rápido e fácil de ser preenchido. Esse projeto vai estimular as pessoas a plantar mais árvores na cidade e vão aprender sobre as espécies. Elas também recebem um folheto com os cuidados com as árvores e colocam a mão na massa e plantam também. O morador recebe um adesivo que pode ser colocado em seu portão com QR Code do projeto”, disse.



Guarda ambiental e chefe de Áreas Verdes de Nova Iguaçu, Bruno Augusto de Souza, explicou que se for necessário, uma equipe da Guarda Ambiental de Nova Iguaçu vai até ao local para avaliar se há condições do plantio e qual tipo de árvore pode ser colocada no local.



“Com o endereço do plantio e dados do local, vamos avaliar se há condições de plantar e qual árvore é adequada. Pode ser da mata atlântica ou ornamental. É uma arborização urbana e a ideia é descentralizar esse serviço. Esse projeto visa aumentar a arborização em frente às casas, mas para não ter riscos, analisamos a viabilidade. Dá uma sensação de pertencimento, que a pessoa participou de todo o projeto”, afirmou.



Moradora da Avenida Kennedy, no bairro Kennedy, a professora Luzia Esteves Carvalho, de 55 anos, foi a primeira moradora de Nova Iguaçu a participar do projeto e já pensa em fazer outras solicitações para plantar mais árvores.



“Eu e minha filha fizemos a solicitação da árvore. Ela é bióloga e me orientou sobre a importância de plantar. Isso ajuda a evitar que moradores façam o descarte de lixo e entulho na beira do rio para que ele seja preservado. Vou fazer mais solicitações para plantar mais árvores e vou fazer uma campanha com os vizinhos. Preenchi o formulário em poucos minutos”, disse bastante animada.