Uma 'Liga' para salvar animais silvestres em Nova Iguaçu

Devido a proximidade da área urbana de Nova Iguaçu com a região da Reserva Biológica do Tinguá, são constantes os casos de animais silvestres que sofrem acidentes como atropelamento e quedas no munícipio e precisam de resgate e atendimento. Com isso, a Guarda Municipal Ambiental fechou parceria com Curso de Medicina Veterinária da Universidade Iguaçu (UNIG).



Dessa forma, alunos da Liga Acadêmica de Animais Silvestres (LAAS) – todos estudantes da universidade – promovem o atendimento primário dos animais resgatados. Esse primeiro conmtato muitas vezes é o diferencial para salvar a vida da fauna, uma vez que a maioria costuma ser transferida Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA), no município de Seropédica, um trajeto longo e cuja demora por vezes ocasiona os óbitos dos animais.



O acordo foi celebrado no último mês de maio e já vem redendo frutos. Após o resgate por parte de agentes da guarda de um Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) que se encontrava muito debilitado, o animal foi levado à UNIG, onde recebeu um primeiro atendimento pelo professor orientador Médico Veterinário Gustavo Silveira em conjunto com os integrantes da LAAS, salvando a vida do animal.



Integrante da Liga, a estudante e ativista da causa animal Leticia Macario disse ser gratificante poder ajudar na preservação da fauna local, além de importante na formação dos estudantes.



“Como moradora de Nova Iguaçu ativista da causa animal sempre vi casos de animais feridos, atropelados e tentava ajudar, mas na maioria das vezes pouco podia fazer. Com essa parceria podemos fazer esse atendimento primário, que muitas vezes é o que salva a vida de um bichinho. É gratificante para a gente que gosta dos animais e importante pois a nossa formação é justamente para salvar e cuidar dessas vidas”, disse.