Hospital da Posse alcança feito histórico ao fazer quatro captações de órgãos no mesmo dia

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) alcançou um feito histórico ao, pela primeira vez em sua história, realizar quatro captações de órgãos no mesmo dia. Os procedimentos foram realizados na última semana, sendo captados quatro pares de córneas, três pares de rins, três fígados, um coração e tecidos, que poderão beneficiar um número significativo de pessoas que estão aguardando por transplante.



O HGNI vem desempenhando um papel importante para ajudar a reduzir a fila de espera pela doação de um órgão no Brasil. De janeiro a maio deste ano a unidade já realizou 31 notificações sobre possíveis doadores ao Programa Estadual de Transplantes (PET) e 17 captações de órgãos, o que representa cerca de 60% do total de procedimentos feitos em 2022. A expectativa é que os números possam aumentar ainda mais graças ao trabalho da equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT).



“Estamos com um número maior de funcionários, que permite identificar mais casos de morte encefálica, além de fazer a manutenção do corpo. Por causa desse trabalho e da sensibilidade dos familiares, conseguimos aumentar o número de captações de órgãos”, explica a médica coordenadora do CIHDOTT, Roberta Carvalho.



Embora tenha um protocolo específico a ser seguido pelas equipes, a doação de órgãos só é feita após autorização dos familiares do paciente, peça fundamental para a realização dos procedimentos, como aconteceu na última semana. Após essa etapa, o HGNI entra em contato com o PET, que envia cirurgiões especialistas para realizar as cirurgias de captação.



“Nossa intenção é chegar próximo do potencial de captação de órgãos que o HGNI, por ser um hospital de trauma, tem. Isso é muito importante, pois ainda há pessoas morrendo na fila de espera pela doação de um órgão”, completa a médica.



Para ser doador de órgãos é importante a pessoa comunicar à família o desejo de realizar a doação. Não é necessário deixar a vontade expressa em documentos ou cartórios, basta que sua família atenda ao seu pedido e autorize a doação de órgãos e tecidos.