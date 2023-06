Shopping em Nova Iguaçu oferece serviço para portadores de hipersensibilidade auditiva

Um shopping em Nova Iguaçu está oferecendo um serviço inovador para os frequentadores que sofrem do Transtorno Espectro Autista (TEA). É o abafador de ruídos, ideal para as pessoas com e hipersensibilidade auditiva. O fone protetor atenua os ruídos altos, sem desligar outros sons do ambiente, é ajustável e acolchoado para o maior conforto do usuário.



O empréstimo do abafador de ruídos é gratuito e está disponível no TopShopping para crianças e adultos, sem limite de tempo para uso. Os interessados devem se dirigir ao Fraldário, localizado no 3º piso, de segunda a sábado, das 10h às 21h; e domingos e feridos, das 11h às 21h.



De acordo com a gerente de Marketing, Aline Cattem, o responsável para cadastro e assinatura do termo de responsabilidade deve apresentar CPF e devolver o fone protetor no mesmo dia.



“O Top é um shopping inclusivo. E estamos atentos às necessidades do nosso público, pois queremos que todos os nossos visitantes se sintam confortáveis durante a visita aqui”, disse.