Nova Iguaçu inicia projeto para combater propagandas irregulares nos muros

A poluição visual está com os dias contados em Nova Iguaçu. A Prefeitura do município deu início, nesta semana, ao projeto de revitalização “Arte Urbana”, que irá cobrir com arte as publicidades irregulares que existem na cidade. Uma equipe da Secretaria Municipal de Cultura começou a colorir muros às margens da Via Light, um dos principais pontos do município.



De acordo com o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro, estão sendo usadas cores tradicionais de Nova Iguaçu: branco, azul e laranja. E para preservação, a manutenção dessas pinturas será feita de forma contínua de segunda a sexta-feira.



“Apesar da grande quantidade de obras que estão sendo feitas, como ciclovias, viadutos, praças, alargamentos de faixas, a cidade continua poluída com propagandas irregulares e pichações. Criamos uma equipe de arte urbana para coibir e revitalizar esses espaços. Vamos pintar e, em alguns pontos, grafitar. Não vamos permitir que usem publicidades em qualquer lugar. Será uma política de tolerância zero”, disse.



Após a revitalização na Via Light, o serviço será feito na Avenida Bernardino de Melo, Avenida Marechal Floriano Peixoto, entre outras ruas do Centro, em seguida em diversos bairros, como Austin, Miguel Couto, Vila de Cava, Comendador Soares, entre outros.



O prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa informou que em alguns muros, serão feitos grafites baseados na história da cidade, como os ciclos do café e da laranja. Além de embelezar as ruas do município, a ideia também é estimular o surgimento de novos artistas.



“Uma cidade que está recebendo tanta obra de infraestrutura não pode ficar degradada com tanto muro com pichações e propagandas irregulares. Isso reflete negativamente. Queremos e vamos mudar esse cenário”, afirmou.



Os autores das propagandas irregulares serão notificados e multados, podendo ter o alvará cassado. A multa aos infratores será dada pela Secretaria de Urbanismo com apoio da Subsecretaria de Controle Urbano. Atualmente, as publicidades encontradas com mais frequência são as de planos funerais e de despachantes.