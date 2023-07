Hospital da Posse realiza Arraiá para crianças internadas na unidade

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) realizou nesta semana um pequeno Arraiá que teve como objetivo acolher as crianças internadas e seus acompanhantes que enfrentam este momento difícil de internação. O evento teve direito a pescaria, brindes e até o típico forró para os pequeninos se divertirem.



O pequeno Jonathan, de cinco anos, foi um dos que aproveitaram a festa. Pela janela da enfermaria, ele observava a movimentação de funcionários que tratavam de enfeitar a pediatria com a temática de festa junina.



“Esses dias o Jonathan falou comigo que queria ver a festa junina. Por motivos de saúde eu não pude levar, mas aí o hospital trouxe a festa até ele e a outras crianças. Isso alegrou o nosso dia, pois a internação é cansativa e deixa a criança mais triste”, disse Lucilene Tavares Gonçalves, de 40 anos, mãe de Jonathan.



Durante o caminho até a pediatria, o Trio Xodó tocou composições famosas do forró que chamaram a atenção de funcionários, pacientes e acompanhantes. O grupo musical estava acompanhado dos personagens Chico Bento e Rosinha, da animação “A Turma da Mônica”, que posaram para fotos e animaram a atividade até chegarem às crianças e iniciarem o Arraiá da Saúde sob supervisão e orientação das equipes médicas e de enfermagem.



“Qualquer atividade de acolhimento que traga conforto implica em melhores resultados para o tratamento do paciente. O ambiente fica mais leve, há uma aceitação melhor em estar no hospital em recuperação e também é uma forma de amenizar o sofrimento das pessoas através destes atos de humanização”, destaca o diretor-geral do HGNI, Ulisses Melo.



Uma das mães que aproveitaram o evento foi Alessandra de Oliveira, de 37 anos, que está como acompanhante de Esther Maria, de 7. Ela revela que a festa promovida ajudou a animar um pouco mais o ambiente e que viu a filha mais alegre que nos últimos dias.



“Para mim foi essencial. Esse tipo de evento representa trazer a alegria. O ambiente ficou mais leve e minha filha, que estava tão quietinha, até decidiu correr, coisa que nem fazia”, afirmou.



A festa não ficou restrita ao HGNI. O Arraiá também foi realizado na Maternidade Mariana Bulhões, levando alegria às gestantes, puérperas e funcionários que aproveitaram música boa e receberam brindes do tema de festa junina.