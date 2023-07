Nova Iguaçu sedia grande evento de dança neste fim de semana

O TopShopping recebe até domingo o maior Festival de Dança da Baixada Fluminense. Realizado em parceria com a Academia de Dança Tereza Petsold, o 29º Festival de Dança de Nova Iguaçu está sendo realizado até domingo (2/7) na Praça de Eventos do 1º piso (Portaria B).



São mais de 40 grupos de dança, com apresentações de diversas modalidades como balé, jazz e sapateado, com dançarinos de todo o Brasil. A entrada é franca.



Nesta edição, o diferencial é que serão distribuídas mais de 40 bolsas de estudos internacionais e nacionais, além dos prêmios em dinheiro e troféus. Dirigido pela bailarina Tereza Petsold, a iniciativa visa incentivar artistas locais e de todo o país, promovendo intercâmbio e o desenvolvimento da arte e cultura na região.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



Dia 30/06, sexta-feira:

Das 17h30 às 22h: Concurso de Dança nas modalidades moderno/contemporâneo e danças urbanas.



Dia 01/07, sábado:

Das 10h às 16h: Oficinas de dança de várias modalidades, na filial TopShopping da Academia Tereza Petsold (3º piso)

Das 13h às 17h: Mostra de dança infantil e infanto-juvenil

Das 17h30 às 22h: Concurso de dança nas modalidades jazz e dança livre.



Dia 02/07, domingo:

Das 10h às 16h: Oficina de dança com várias modalidades, na filial TopShopping da Academia Tereza Petsold (3º piso)

13h: Mostra de dança infantil e infanto-juvenil

17h30: Concurso de dança nas modalidades sapateado, dança de salão e dança folclórica. Entrega dos prêmios especiais do Festival.