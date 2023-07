Fenig realiza cadastro para o Programa Municipal de Artesanato de Nova Iguaçu

A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) iniciou na última sexta-feira o cadastramento de novos artesãos no Programa Municipal de Artesanato. Os interessados devem preencher formulário virtual no site da Prefeitura: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/programadeartesanato/cadastramento/ ou se inscrever diretamente na sede da FENIG, na rua Governador Portela, n° 812, segundo andar, no Centro de Nova Iguaçu. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



Esta é uma oportunidade para que o artesão desenvolva novas técnicas de artesanato e obtenha vantagens que vão desde descontos na compra de matéria-prima até a participação em feiras e exposições da cidade e até mesmo fora do estado.



A partir de agora, o cadastramento será permanente, não havendo prazo limite. A cada dois meses a FENIG agendará os inscritos para avaliação de suas peças. O procedimento faz parte do processo de inscrição. Se aprovado, o artesão receberá uma carteirinha de integrante do programa. Com ela, os profissionais têm direito a descontos em estabelecimentos comerciais parceiros como lojas de matérias-primas para artesanato e até mesmo salão de beleza, farmácia e consultório médico.



O presidente da FENIG, Miguel Ribeiro destacou o incentivo do uso de materiais recicláveis, um bem ao meio ambiente e às economias dos artesãos. São materiais como vidro, plástico, coador de café, abridores de latinhas de refrigerantes e até mesmo banana.



“A sustentabilidade é um dos focos do artesanato. O que parece lixo pode se transformar numa linda peça. Recentemente realizamos uma oficina de grande sucesso criando peças decorativas e utilidades do lar com a fibra da banana, um material duradouro que confere elegância ao produto”, disse.



A FENIG tem como objetivo ajudar no desenvolvimento do artesão. Por isso, promove palestras e cursos certificados de marketing digital, redes sociais, fotografia do produto, vendas por meio de aplicativos e organização orçamentária. Convênios com instituições como o SEBRAE garantem o suporte necessário aos profissionais cadastrados. Além disso, a FENIG organiza, em conjunto com os artesãos cadastrados, oficinas para transmitir novas técnicas aos colegas, ajudando a diversificar seus negócios e a produção artesanal.