Câmara de Nova Iguaçu aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias da cidade

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, nesta semana, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2024 na cidade de Nova Iguaçu. Os vereadores aprovaram em 2ª discussão o texto que servirá de base para o exercício financeiro do município no próximo ano.



O presidente da casa, vereador Dudu Reina, lembrou que a LDO estabelece as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, com a estimativa de um orçamento de mais de R$ 2 bilhões, além das diretrizes gerais para a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) e a revisão do Plano Plurianual.



“Nosso sentimento é de dever cumprido neste 1º semestre de 2023, semestre que está quase findando. O município tem recebido inúmeros benefícios, como a conclusão das obras do Viaduto de Austin; diversos bairros como Cabuçu, Km 32, Palhada, e os do 3º Distrito sendo pavimentados; o Hospital Iguaçu em breve será entregue à população, enfim, o ritmo de crescimento está acelerado”, afirmou.



ANIVERSÁRIO DA CÂMARA



No próximo mês de julho, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu completa 190 anos de existência. E a presidência da CMNI não vai deixar a data passar em branco.



“Eu e meus pares estamos dialogando como comemorar esta data significativa para a cidade. E é claro que todos os iguaçuanos fazem parte desta comemoração. Notícias em breve”, completou Dudu Reina.