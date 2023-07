Guarda Ambiental combate focos de incêndio em área de mata de Nova Iguaçu

No fim de semana, a Guarda Ambiental de Nova Iguaçu combateu focos de incêndio nas áreas de mata do município. Foram ao menos três ocorrências desde a última sexta-feira, que contaram com ação rápida da corporação para evitar o alastramento do fogo nas regiões afetadas.



Uma das ocorrências se deu na vertente Norte da Área de Proteção Ambiental Estadual Gericinó-Mendanha no Bairro Jardim Alvorada. Além dos guardas, agentes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Voluntários se juntaram ao combate. Duas pessoas que se encontravam no início do foco de incêndio foram conduzidas para a 56° DP (Comendador Soares) para prestar depoimento.



Outra ocorrência de incêndio florestal se deu no Bairro de Campo Alegre, na Área de Proteção Ambiental Municipal Guandu-açu. Após a solicitação de moradores, a equipe se dirigiu até o local e debelou com sucesso o foco de incêndio.



Também no fim de semana, agentes da Guarda Municipal Ambiental, que acabavam de cumprir uma agenda na Defesa Civil, se depararam com uma propriedade que acabara de atear fogo na vegetação. Os guardas encontraram o responsável pelo foco, sendo o mesmo conduzido para a 52° DP.



O imóvel já estava sendo monitorado por alguns meses, pois é recorrente a utilização de fogo na propriedade, no entanto, até o momento as equipes não vinham obtendo êxito em encontrar alguém na residência. Conforme o art. 41 da Lei Federal 9.605/98, provocar Incêndio em mata ou floresta é tipificado como crime ambiental com reclusão de dois a quatro anos e multa.