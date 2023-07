Projeto da Prefeitura homenageia profissionais de saúde de Nova Iguaçu

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e a Maternidade Mariana Bulhões implementaram o projeto chamado “Ouvidoria do Bem”. Com o objetivo de reconhecer, valorizar e homenagear os colaboradores pelo trabalho desempenhado a iniciativa fornece aos profissionais certificados de agradecimentos pelo atendimento prestado aos pacientes, acompanhantes ou frequentadores das unidades hospitalares.



Os elogios e agradecimentos feitos no setor de Ouvidoria são avaliados e encaminhados pela direção aos profissionais responsáveis pelo atendimento.



O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, destacou a importância dessa iniciativa. Durante os meses de abril e maio, mais de 70 certificados de agradecimento foram entregues aos funcionários das unidades, demonstrando a importância e a relevância desse reconhecimento.



“Essa é uma forma de mostrar aos funcionários que seu trabalho é essencial e valorizado em dois hospitais que são referência na Baixada Fluminense. Além disso, serve como um estímulo adicional para que continuem oferecendo um atendimento de excelência”, disse.



No HGNI, a enfermeira Terezinha Cristina Barbosa, de 54 anos, que atua na pediatria, agradeceu o reconhecimento e contou, emocionada, que isso muda a sua forma de trabalhar diariamente.



“É muito bom saber que estou sendo elogiada, sinal de que não estamos deixando a desejar em nosso trabalho. Isso se torna um incentivo para que eu possa melhorar a cada dia a minha assistência”, afirmou.



Outro colaborador do HGNI que também agradeceu o gesto foi o maqueiro Valdir da Silva, de 59 anos. Ele conta que ao ser chamado na direção ficou ansioso com o teor da conversa, mas ao receber a Ouvidoria do Bem a preocupação foi para longe.



“Imaginei diversos cenários, menos esse. Fiquei muito feliz com este reconhecimento. Procuro dar o meu melhor todos os dias pois sei que tem um paciente ou um familiar que precisa do meu trabalho”, revela.



Na Maternidade Mariana Bulhões, a auxiliar administrativa Aline de Oliveira Freire, de 39 anos, que atua na recepção, falou de como este reconhecimento é essencial para funcionários que trabalham diretamente com o atendimento ao público.



“É um sentimento de satisfação, dever cumprido e motivação para eu continuar a fazer um bom trabalho. Fiquei muito feliz pois são anos trabalhando na maternidade e receber esse retorno positivo é importante”, explica.