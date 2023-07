Nova Iguaçu promove oficinas gratuitas de artesanato a partir desta terça

A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) inicia, nesta terça-feira, uma série de oficinas para aqueles que desejam aprender diferentes técnicas do artesanato. As atividades, ministradas gratuitamente por artesãs do Programa Municipal de Artesanato, serão realizadas nos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Neste primeiro mês os interessados conhecerão as técnicas Biscuit e pintura em tecido.



A oficina “Introdução à técnica de Biscuit” acontece nos dias 4, 11, 18 e 25 de julho, em dois horários. Das 9h às 11h, no Espaço Vida Saudável, na Avenida Pindorama, nº 252, Rodilândia, e no Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti), na Avenida Luís de Matos, 736, Bairro da Luz. Já a Comunidade do Divino Espírito Santo, na Rua Emília Matias, bairro Califórnia, recebe a oficina das 14h às 16h.



Já a oficina “Introdução à pintura em tecido com giz de cera” será realizada nos dias 5, 12, 19 e 26 de julho, das 14h às 16h, no Espaço da Mulher, na Avenida Nilo Peçanha, nº 476, Centro, ao lado do prédio do Conselho Tutelar. Para participar das atividades não é necessário ser um artesão cadastrado pela FENIG, basta residir em Nova Iguaçu e ir ao local desejado para se inscrever.



Moradora do bairro Botafogo, a artesã Luciana Domingos, 50 anos, participou recentemente de uma oficina na qual aprendeu a técnica de utilização da fibra da banana na confecção de peças artesanais.



“Participo de todos os cursos possíveis disponibilizados pela FENIG, estou sempre me capacitando para melhorar meu trabalho e oferecer produtos de qualidade aos meus clientes”, afirma Luciana, que aposta não somente em novas técnicas de artesanato, mas também nas capacitações de fotografia e utilização das redes sociais para divulgação das mercadorias. “Uma boa fotografia aliada ao bom marketing são fundamentais”, completou.



A programação das oficinas oferecidas até outubro pela Fenig será divulgada mensalmente em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/programadeartesanato/oficinas/.