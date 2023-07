Nova Iguaçu sedia mais uma edição do Arraiá da Ajuda a partir da próxima sexta-feira

Neste fim de semana, Nova Iguaçu receberá mais uma edição do tradicional Arraiá D’Ajuda, que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de julho. A festa, que completa 30 anos em 2023, será realizada no Shopping Nova Iguaçu, no estacionamento da Pedreira. O público vai poder contar com atrações para todos os gostos, com shows e brincadeiras, além de muitas opções de comidas e bebidas típicas. A entrada é gratuita.



O Arraiá D’Ajuda é um evento beneficente, em que o principal objetivo é arrecadar fundos para os projetos do Centro Social São Vicente, o Patronato, que atende crianças de 2 a 5 anos, com projetos de formação educacional, além de oferecer cursos de capacitação para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. A atividade conta com a participação de centenas de voluntários, membros da sociedade iguaçuana.



Para o superintendente do Shopping Nova Iguaçu, Carlos Martins, o Arraiá D’Ajuda é um evento de grande potência na cidade.



“Esta é uma festa esperada pelos iguaçuanos o ano todo. Muito além de trazer apenas visibilidade para o shopping, nós passamos a fazer parte da história e da cultura da cidade, criando laços, boas memórias e experiências junto com os moradores”, disse.



Na sexta-feira (7), o Arraiá D’Ajuda acontece das 18h às 22h. No sábado (8) e domingo (9) a festa será realizada das 12h às 22h e o público vai poder aproveitar as diversas barracas com comidas típicas e brincadeiras juninas, além de opções para almoço em família. A festa terá uma grande programação musical. Na sexta, o DJ Washington Pimentel comanda o evento a partir das 18h. E, às 19h30, o público vai conferir um tributo a Marília Mendonça, com a cantora Leila Dinah.



Sábado, o evento começa com o Baile da Melhor Idade, ao meio-dia, com a banda Sobre Ondas. Às 16h30 haverá apresentação da quadrilha Tá Fincado. Em seguida, às 17h, um tributo ao Mamonas Assassinas com a banda Sobrinho da Véia sobe ao palco. Às 19h30 o forró do Pimenta do Reino promete animar o Arraiá D’Ajuda.



No domingo o DJ Washington Pimentel abre a festa ao meio-dia. O cantor Diogo Milane e sua banda sobem ao palco às 12h30, com um repertório trazendo o melhor do sertanejo retrô, com composições de Chitãozinho e Xororó, Daniel, Leandro e Leonardo e Bruno e Marrone. A banda Forró do Miau se apresenta às 14h30 e, às 16h30, quem comanda a festa é o Forró Mala e Cuia. O trio Baião Lunar se apresenta às 18h30 e, em seguida, é a vez da quadrilha Palha e Fogo se apresentar, às 20h. O trio Baião Lunar retorna aos palcos às 20h30 para homenagear os 30 anos do Arraiá D’Ajuda com um grande abraço dançante.



SERVIÇO – Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu – RJ

Dia: 7 de julho de 2023 (Sexta) – 18h às 22h

18h - DJ Washington Pimentel

19h30 - Tributo à Marília Mendonça com Leila Dinah.



Dia: 8 de julho de 2023 (Sábado) – 12h às 22h

12h – Baile da Melhor Idade

16h30 – Quadrilha Tá Fincado

17h – Tributo à Mamonas Assassinas com Sobrinho da Véia

19h30 – Pimenta do Reino



Dia: 9 de julho de 2023 (Domingo) – 12h às 22h

12h - DJ Washington Pimentel

12h30 - Diogo Milane e banda

14h30 - Forró do Miau

16h30 – Mala e Cuia

18h30 – Trio Baião Lunar

20h – Quadrilha Palha e Fogo

20h30 – Trio Baião Lunar