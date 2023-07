Nova Iguaçu sediou a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu promoveu, nesta semana, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social da cidade. O encontro, realizado na sede do Centro Social São Vicente (Patronato), teve o tema “Reconstrução do Sistema Único de Assistência Social (SUAS): O SUAS que temos e o SUAS que queremos de Nova Iguaçu.



A conferência teve como objetivo analisar, propor e deliberar com base na avaliação local, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado. Além disso, foram eleitos delegados para representar Nova Iguaçu na 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, que vai acontecer a partir de agosto.



A secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros ressaltou que foram debatidas as demandas da política de Assistência Social, assim como as prioridades e metas para atendê-las.



“Discutimos a reconstrução do Sistema Único de Assistência Social, e trabalhamos com várias propostas que serão levadas ao Estado e ao Governo Federal. Também debatemos para mudanças no município, como a ampliação de equipamentos socioassistenciais como os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). Atualmente temos 11 espaços como este na cidade”, disse.



Participaram da conferência representantes governamentais e da sociedade civil, incluindo usuários, trabalhadores, organizações de trabalhadores do SUAS, entidades e de assistência social, entre outros.



A 14ª Conferência Municipal de Assistência Social serviu para debates de ideias da sociedade civil e representantes governamentais para propor soluções, avançar sobre políticas sociais e contribuir para a construção de um SUAS mais eficiente, efetivo e inclusivo.